Zonne-energie opwekken via iemand anders’ dak

BREDA - Op het dak van Sportclub Black & White aan de Takkebijsters komen 528 zonnepanelen te liggen. Inwoners van Breda die zelf geen geschikt dak hebben voor zonnepanelen, kunnen zich inschrijven om zo op een ander dak groene stroom opwekken.

Op het dak komen 528 zonnepanelen te liggen die samen genoeg stroom opwekken voor ongeveer 75 huishoudens. Het project is een samenwerkingsverband van de Bredase Energie Coöperatie (BRES) en Black & White. De inschrijving voor deelname aan Zonnedak Black & White is sinds begin september geopend. Inmiddels is 50 procent verkocht.Om de werkzaamheden te starten zullen er nog zo’n 37 huishouden mee moeten doen. Alle capaciteit moet verkocht zijn, dan pas kan BRES opdracht geven voor de bouw van het zonnedak.

‘’De ledenwerving voor dergelijke projecten duurt altijd een paar maanden, dus dat we nu ongeveer op de helft zitten past prima in onze planning’’, vertelt Joeri van Dun, eigenaar Sustainable Energy Advice (een van de meewerkende partijen). ‘’We willen voor het einde van het jaar opdracht geven voor de aanleg van de zonnepanelen. Als het meezit kan het zelfs nog dit jaar klaar zijn.’’

BRES: burgerinitiatief

Het initiatief voor het zonnedak komt van BRES, de Bredase Energie Coöperatie. BRES is in 2014 als bewonersinitiatief opgericht door Bredanaren, vanuit de gedachte om als buurtbewoner bij te dragen aan een energietransitie van fossiele naar duurzame energiebronnen. In 2017 realiseerde BRES succesvol een vergelijkbaar project met collectieve zonnepanelen in Princenhage. Daar liggen 1100 zonnepanelen op het dak van de meubelboulevard die nu stroom opwekken voor ongeveer 100 huishoudens.



Sportclub Black & White

Voor Zonnedak Black & White werkt BRES samen met sportclub Black & White. “Black & White Community staat voor een gezonde en bewuste leefstijl en heeft ook duurzaamheid hoog in het vaandel’’, zegt eigenaar Marcel Wille. ‘’De samenwerking met BRES voor dit zonnedak was dan ook een logische stap. We verkleinen zo onze ecologische voetafdruk om de planeet een stukje beter achter te laten voor onze kinderen. We sporen ook onze leden ook aan om met ons de overstap te maken naar groene stroom.”



Op zaterdag 10 oktober, de landelijke Dag van de Duurzaamheid is er een presentatie waarin de laatste nieuwtjes worden uitgelicht. Dit vindt plaats van 13:00 uur tot 14:00 uur in De nieuwe Veste.