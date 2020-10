Ex-coronapatiënt Jan Tax lag bijna 100 dagen in het Amphia: ‘Ik weet niet of ik ooit helemaal beter wordt’

BREDA - Voor veel mensen voelt het coronavirus ondanks de oplopende besmettingen nog steeds ver weg. Maar dat geldt niet voor Jan Tax (68) en zijn familie. Tax raakte aan het begin van de crisis besmet met het virus en lag bijna honderd dagen in het Amphia ziekenhuis.

Jan Tax raakte al in maart besmet met het coronavirus, en lag maar liefst 80 dagen in het Amphia ziekenhuis. “Later kwamen daar nog veertien dagen bij, omdat mijn nierfunctie niet goed genoeg was”, vertelt Tax.

Terwijl veel Bredanaars corona nog niet van dichtbij hebben meegemaakt, ondervindt Tax nog dagelijks de consequenties van zijn lange opname. “Ik heb nog een hese stem, door de pijp die door mijn keel heeft gezeten. Ook heb ik last van mijn gewrichten. Wandelen gaat heel moeilijk, dat kan ik niet langer dan een paar kilometer”, legt hij uit. “Gelukkig gaat fietsen wel wat beter. Elektrisch dan wel, maar het is fijn om te merken dat ik weer een goede fietstocht kan maken.” Of hij ooit helemaal ‘beter’ zal worden, weet Jan niet. “Dat is het lastige van dit virus. Er zijn weinig voorspellingen over te doen. Maar ik merk gelukkig zelf nog wel iedere week vooruitgang.”

Doordat Jan zo zwaar geraakt werd door het virus, neemt zijn familie het virus erg serieus. “Ik merk dat mensen die het virus van dichtbij hebben meegemaakt voorzichtiger zijn. Eigenlijk zou ik het heel goed vinden als we iedereen meer beelden zouden laten zien van de mensen op de intensive care en op de afdelingen. Want dat veel jongeren nu niet zo bang zijn voor het virus, begrijp ik wel”, legt hij uit. “Zij worden zelf vaak niet zo ziek, en als je dan ook niemand kent die wel zwaar getroffen is dan lijkt het virus heel ver weg. Om te beseffen wat het kan doen, moet je het van dichtbij meemaken.”