Oversteken bij Chassé Theater wordt veiliger, werkzaamheden gestart

BREDA - Het oversteken van en naar het Chassé Theater wordt binnenkort veiliger. Maandag om 7:00 uur zijn hier werkzaamheden gestart. Zo wordt de belijning op het zebrapad Claudius Prinsenlaan/Kloosterlaan aangepast. Als het weer het toelaat is het werk zaterdag 10 oktober gereed.

De gemeente Breda is afgelopen maandag gestart met de werkzaamheden aan de Claudius Prinsenlaan. Ter hoogte van de Kloosterlaan wordt de belijning aangepast, wat voor een veiligere verkeerssituatie moet zorgen.



Zolang de werkzaamheden bezig zijn is het inrijden van de Kloosterlaan vanaf de Claudius Prinsenlaan niet mogelijk. De woningen en bedrijven zullen wel bereikbaar blijven voor bewoners en bezoekers. Er is een omleidingsroute die bereikbaar is vanaf de Nassaustraat / Boschstraat. Doorgaand fiets- en autoverkeer over de Claudius Prinsenlaan van en naar centrum blijft mogelijk tijdens het werk.

Omwonenden kunnen tijdens het werk overigens hun afval op de gebruikelijke wijze aanbieden op de daarvoor bestemde plaatsen.