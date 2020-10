Minister De Jonge neemt goedgekeurde sneltest af bij Amphia: ‘De uitslag heb je al na 15 minuten’

Twee coronasneltesten die in Nederland worden onderzocht zijn sneller dan verwacht goed gekeurd. Eén van de testen is gecontroleerd in Utrecht. De andere sneltest is gecontroleerd in het Amphia. Minister Hugo de Jonge bezocht vanochtend het ziekenhuis in Breda om zich door Jan Kluytmans te laten informeren over de tests. Ook voerde hij zelf een sneltest uit.

Over de test

Een coronasneltest is te vergelijken met een zwangerschapstest. Je kunt hem zelf afnemen, en met een streepje geeft de test in 15 minuten al aan of je positief bent op het coronavirus. De sneltests kunnen een flinke doorbraak betekenen in het huidige testbeleid. "We kopen er miljoenen in en winnen nu advies in hoe we deze zo snel en effectief mogelijk in kunnen zetten", laat minister de Jonge weten.

Wel zijn de tests iets minder betrouwbaar, meldt de NOS. En sneltests gaven in geen enkel geval aan dat iemand besmet was met covid-19 wanneer dit niet het geval was. Maar vergeleken met de huidige PCR testen kan de sneltest een besmetting minder goed vaststellen wanneer er maar weinig virusdeeltjes aanwezig zijn. Mensen die weinig virusdeeltjes hebben, zijn minder besmettelijk dan mensen die veel virusdeeltjes hebben. Mensen die besmet zijn met het virus én (zeer) besmettelijk zijn, worden door de sneltest dus wel vastgesteld.





Twee sneltesten die in Nederland worden onderzocht, zijn - sneller dan verwacht - gevalideerd. Deze antigeentesten geven...Geplaatst door Hugo de Jonge op Woensdag 7 oktober 2020

Just tested myself for #SARSCoV2 Easy sampling and 15 minutes later results. A clear band that can be read without equipment. This should facilitate control enormously. ?@V2019N? pic.twitter.com/gzBm9U2IxO— jan kluytmans ??????????????? (@jankluytmans) October 5, 2020



