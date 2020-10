Breda mag de najaarskermis door laten gaan, maar doet het definitief niet

BREDA - De najaarskermis van Breda gaat officieel niet door. Dat heeft de gemeente Breda vandaag bekend gemaakt. Omdat het landelijke advies is om samenkomsten van mensen te beperken vindt de gemeente het niet verantwoord om de kermis een vergunning te geven.

Breda mag de najaarskermis officieel door laten gaan. Daarvoor is ruimte gemaakt in de noodverordening, nadat de veiligheidsregio in eerste instantie had besloten alle kermissen tot 1 november te verbieden. Die ruimte ontstond omdat de kermis gezien wordt als een doorstroomlocatie. Veel kermisexploitanten hoopten erop dat Breda gebruik zou maken van de mogelijkheid om de kermis tóch door te laten gaan. Maar vandaag heeft de gemeente bekend gemaakt dat niet te doen. De kermis gaat definitief niet door.

Het besluit is genomen door de burgemeesters van district de Baronie. In het gehele gebied zullen in het najaar geen kermissen worden toegestaan. “Ook al wordt een kermis op dit moment als een doorstroomlocatie gezien en is er daardoor ruimte in de noodverordening om kermissen toe te staan, toch bleef de vraag; moeten we dit nu willen? Is het wel veilig?”, legt de gemeente uit. “De situatie is dat we te maken hebben met een stijgend aantal besmettingen, een te hoge R-waarde en de ziekenhuisopnames blijven toenemen. Voldoende reden om de samenkomst van mensen zoveel mogelijk te beperken.”

Het college beseft dat het besluit een forse domper is voor de kermisbranche en voor veel kermisliefhebbers, maar vindt dat we het ‘nu niet moeten willen met elkaar in het kader van de volksgezondheid.’