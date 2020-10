Verpleegkundige Mike stond al eens in de frontlinie: ‘We moeten ons beter aan de regels houden’

BREDA - Verpleegkundige Mike Buijs (27) stond in maart tijdens de eerste coronagolf aan de frontlinie in het Amphia ziekenhuis. Hij verzorgde honderden patiënten op de speciale corona-afdeling (Cohort). Nu is de cohort-afdeling opnieuw geopend, aangezien het aantal opnames weer toeneemt. “Iedereen moet zich echt goed aan de regels houden. Het is moeilijk, maar het heeft de vorige keer ook gewerkt.”

Normaal werkt Mike op de Acute Opname Afdeling, waar patiënten kortdurend verblijven. Maar in maart stond hij op de Cohortafdeling. Hij zag van dichtbij hoe mensen doodziek werden van het coronavirus. Wekenlang bewoog hij zich voort in beschermende kleding met mondmasker en bril. “We liepen acht uur in zo’n pak. Dat is heel intensief, want je krijgt het snel warm. Je kon er alleen uit in je pauze”, blijkt Mike terug. De corona-afdeling sloot voor de zomer de deuren. Nu loopt het aantal positieve COVID-19-patiënten weer gestaag op. Amphia heeft de eerste coronapatiënten weer opgenomen.

“We hebben de Cohort inmiddels weer geopend”, geeft Mike aan. Hij roept iedereen daarom op om zich aan de coronamaatregelen te houden: “Het is moeilijk, maar het heeft ook de eerste keer gewerkt. Als we dat nu weer doen, valt het aantal patiënten hopelijk mee. Ook als je jong bent, is het belangrijk afstand te houden. Je wordt misschien zelf niet snel ziek, maar je kunt wel corona overbrengen aan je ouders, oma’s en opa’s.”

In de winter duikt waarschijnlijk ook de griep weer op. Een combi van veel corona- en grieppatiënten zou een enorme belasting voor het ziekenhuis betekenen. Dat is niet nodig als iedereen de richtlijnen volgt. “Op deze manier breng je namelijk ook het griepvirus minder snel over. Laten we samen waakzaam zijn”, besluit Mike.