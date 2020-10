Dit stel verlaat Breda om te gaan wonen in een tiny house: ‘We hebben weinig ruimte nodig’

BREDA / ROOSENDAAL - Stephanie Harkx (27) en Stijn Bode (25) zijn geboren en getogen Bredanaren. Toch verhuizen ze naar verwachting eind dit jaar naar Roosendaal samen met hun katten Lapje en Mollie. De reden? Ze gaan er wonen in een Tiny House.

Dat Stephanie en Stijn in een tiny house willen wonen, dat weten ze eigenlijk al langer. “We hebben twee jaar in de binnenstad van Breda gewoond, in een appartement van ongeveer 95 vierkante meter. Dat was veel te groot voor ons. De kamers die we niet nodig hadden, werden een soort dumphok. Toen realiseerden we ons dat we veel kleiner kunnen leven”, stelt Stijn. “Wat ook meespeelt is dat de huur van de woning een enorme hap nam uit ons budget en dat stond ons ook tegen. We kunnen het wel betalen, maar het is zo zonde”, vult Stephanie aan. “Daarnaast waren we allebei al geïnteresseerd in alternatieve woonvormen.”

“Maar, de mogelijkheden om in een tiny house te kunnen wonen zijn op dit moment nog beperkt”, stelt Stijn. “We hadden al contact met de stichting Minitopia voor een plek in Den Bosch, maar dat zat helemaal vol”, vertelt Stephanie. “Maar, zij vertelden tussen neus en lippen door dat er ook een project zou komen in Roosendaal. Dus daar hebben we meteen op ingeschreven.” Maar, zij waren niet de enigen. Er kwamen zo’n zestig aanmeldingen binnen voor het project Tiny Oevers in Stadsoevers. Tussen het Innovitapark en het stadsstrand komen zo’n elf Tiny Houses te staan. Van de zestig aanmeldingen werden 17 mensen geselecteerd, zij mochten allemaal een pitch houden en uiteindelijk zijn er elf mensen uitgekozen om hun eigen woning te bouwen, waaronder dus ook Stijn en Stephanie.

“We zijn tijdelijk bij mijn ouders gaan wonen, zodat we geld konden sparen voor het bouwen van ons eigen huisje. Daar zijn we nu druk mee bezig. We hebben lang nagedacht over of we een huisje willen op wielen of niet”, stelt Stijn. “Uiteindelijk hebben we daar niet voor gekozen, omdat je dan aan heel veel eisen moet voldoen”, vult Stephanie aan. “Maar, ons huisje is straks wel verplaatsbaar, zodat we eventueel na een paar jaar op een andere plek kunnen gaan wonen. We beginnen in Roosendaal, maar misschien dat we over een paar jaar toch naar Breda kunnen verhuizen of naar Rotterdam.”

Het huisje wordt straks 3,5 meter breed, 10, 5 meter lang en 4 meter hoog. “Alles bij elkaar hebben we 46 vierkante meter.” Binnenin wordt hun Tiny House van alle gemakken voorzien. “We hebben een volledige badkamer, twee grote aanrechtbladen, een barretje en een woonkamer met ruimte voor een bank en televisie.” Met een trappetje komen de twee op de ‘eerste etage’ waar straks hun bed komt te staan. “We willen de ruimte zo open mogelijk houden, des te groter oogt het.” Natuurlijk wordt alles gebouwd met duurzame materialen zodat de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk is.

“Ons Tiny House wordt niet alleen van ons, maar we willen het interessant maken voor heel Roosendaal. We willen mensen aan het denken zetten”, stelt Stephanie. “We proberen modulair te bouwen, zodat je meerdere delen tegen elkaar kan bouwen. Bijvoorbeeld voor als we kinderen krijgen. Wanneer zij dan uit huis gaan, kunnen ze dat stukje meekrijgen zodat ze hun eigen tiny house kunnen starten. Dat is een nieuwe manier van flexibel wonen, die wat ons betreft de toekomst heeft. We hebben helemaal niet zoveel ruimte nodig.”