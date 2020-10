Meerderheid van Bredanaars met coronaklachten laat zich testen

BREDA - Van alle Bredanaars die klachten zoals hoesten, een loopneus of koorts hebben, laat 61 procent zich testen. Dat blijkt uit de vijfde coronapeiling van de gemeente Breda. De grootste daling in het naleven van de maatregelen vindt plaats op werkgebied. Steeds minder Bredanaars proberen vanuit huis te werken.

Net voor de invoering van de aangescherpte maatregelen, zette gemeente Breda de vijfde coronapeiling uit onder de inwoners. 2668 Bredanaars vulden de vragenlijst in. Daar kwamen een paar opvallende statistieken uit. Zo geven Bredanaars hun leven nog steeds een 7,3 op een schaal van 1 tot 10. Verder steunt de grote meerderheid de coronamaatregelen van het rijk, het aantal mensen dat thuiswerkte nam af en 61 procent van de mensen met klachten heeft zich ook laten testen.

Gemiddeld genomen zijn Bredanaars nog steeds positief over hun leven. 92 procent geeft het een voldoende van een 6 of hoger. Dit is vergelijkbaar met de peilingen in mei en juni en hoger dan in maart en april.

Maatregelen

De grote meerderheid steunt de adviezen en maatregelen die de overheid en het RIVM hebben opgesteld: 69 procent steunt de maatregelen in zijn geheel en 27 procent deels. Het merendeel, meer dan 90 procent van de Bredanaars zegt de basisadviezen vanuit het Rijk ook (meestal) op te volgen.

Het afstand houden van elkaar en letten op hygiëne is op hetzelfde niveau gebleven als voor de zomer. De grootste daling in het naleven van de maatregelen vindt plaats op werkgebied. Steeds minder mensen proberen zoveel mogelijk thuis te werken of hun werktijden te spreiden. In maart hield nog 94 procent zich zoveel mogelijk aan deze maatregel. In deze peiling gaf 71 procent aan dat nog te doen.

Volgens de respondenten wordt bij basisscholen steeds minder goed gelet op de adviezen: 71 procent geeft in de vijfde peiling aan (heel) goede ervaringen te hebben op basisscholen ten opzichte van 83 procent in de eerdere peiling. Bij de kinderopvang en buitenschoolse opvang nam dit ook af.

Redenen wel/niet opvolgen van maatregelen

Als meest genoemde redenen om de adviezen wel op te volgen geven de ondervraagde Bredanaars aan dit te doen voor de lichamelijk gezondheid van anderen of zichzelf. Ook wordt geantwoord dat het door de overheid en het RIVM wordt geadviseerd en omdat het een kleine moeite is.

De reden die het vaakst genoemd wordt om de regels niet op te volgen is dat anderen zich er niet aan houden, twee derde van de ondervraagden geeft dit aan. Iets minder dan een derde wil dierbaren knuffelen/troosten als ze verdrietig zijn en een vijfde wil dierbaren knuffelen/feliciteren in tijden van geluk.

Testen & thuisquarantaine

Van de ondervraagde Bredanaars die aangeven corona-klachten te hebben gehad in de afgelopen drie maanden geeft 61 procent aan zich te hebben laten testen. Als belangrijkste redenen om zich te testen geeft men aan: omdat dat het advies is van de overheid/het RIVM en belangrijk is vanwege de lichamelijke gezondheid van anderen en zichzelf. De belangrijkste reden om zich niet te laten testen is dat men zich verder gezond voelt.