Petitie voor vangrail langs Markkade: ‘Nu is het genoeg’

BREDA - Er is vandaag een petitie gestart voor het plaatsen van een vangrail langs de Markkade in Breda. Aanleiding hiervoor is het ongeluk waarbij de 25-jarige Nadir Faassen afgelopen week om het leven kwam. Inmiddels hebben meer dan 350 mensen getekend.

Er is vandaag een petitie aangemaakt voor het plaatsen van een vangrail langs de Markkade in Breda. De petitie is gericht naar de gemeente. “Nu is het genoeg”, is op de website te lezen. Hiermee refereren de initiatiefnemers naar meerdere (dodelijke) ongevallen die afgelopen jaren hebben plaatsgevonden langs de kade.

Eén van deze ongevallen is die van Nadir Faassen. Maandag werd zijn lichaam aangetroffen in het water langs de Markkade. Hij was sinds woensdagavond vermist, nadat hij een café verliet in het Bredase centrum. Faassen woonde en werkte in Breda, maar komt uit Terheijden.



Foto: Wesley van der Linde

Dodelijke ongevallen

Op vrijdagnacht 2 maart 2018 haalden brandweerduikers een man uit een auto. Deze was vanaf de Markkade in het water van de Mark beland. De 19-jarige bijrijder kon zelf aan de kant komen. De bestuurder werd door de brandweer bevrijd. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht waar hij een dag later overleed.

22 december 2011 werd het lichaam van de 26-jarige Bredase student Youri Bicker uit het water gehaald bij de Markkade. Hij raakte sinds de maandag ervoor vermist nadat hij niet terug was gekomen van een personeelsfeestje in de Bredase binnenstad. Bicker zou in de nacht terug naar het ouderlijke huis in de Haagse Beemden zijn gefietst. Maar daar kwam hij nooit aan. De politie gaat uit van een noodlottige ongeval.