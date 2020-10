Van de Vuurvogel tot Neptunus: Leanne ontwerpt en maakt kostuums voor The Masked Singer

BREDA - De Papegaai en het Zeewezen, en de Vuurvogel en Neptunus. Voor wie het succesvolle RTL-programma The Masked Singer kijkt, zijn dit bekende namen. Het zijn de bizarre en indrukwekkende kostuums die door BN’ers die meedoen aan het zangprogramma gedragen worden. De Bredase Leanne van Deurzen ontwierp en maakte ze.

The Masked Singer is momenteel één van dé kijkcijferhits van RTL. Het programma waarin een jury probeert te raden welke zingende BN’ers verstopt zitten in de grote kostuums is sinds vorig jaar op de Nederlandse televisie en wist al snel een miljoenenpubliek te boeien. Twee weken geleden startte het tweede seizoen, en de aflevering van vorige week kon zelfs rekenen op 2,2 miljoen kijkers. “Dat zoveel mensen ernaar kijken is voor mij natuurlijk geweldig”, vertelt Leanne van Deurzen trots. Zij ontwierp dit jaar maar liefst drie van de indrukwekkende kostuums.

Kostuums

“Vorig jaar werd ik benaderd om twee van de pakken voor dit programma te ontwerpen en maken”, vertelt Leanne. Na veel gesprekken, moodboards en brainstormsessies maakte ze de Papegaai en het Zeewezen. Dit jaar werd ze opnieuw benaderd om mee te werken aan het programma. De kijkers zagen van haar al de Vuurvogel en Neptunus. “En komende aflevering is mijn derde creatie te zien.”

Aan één zo’n kostuum werkt Leanne in haar atelier met meerdere mensen al snel zo’n drie weken. “Het kost enorm veel tijd om zo’n kostuum te maken. Maar dat maakt het juist geweldig om te doen. Ik krijg niet vaak voor opdrachten zo veel tijd, en het hoeft niet vaak zo extravagant te zijn. Voor mij zijn deze opdrachten echt de kers op de taart”, legt Leanne uit. “Bovendien was de timing enorm fijn. Ik heb deze kostuums gemaakt in coronatijd. Toen veel collega’s dus werk zagen wegvallen, was ik juist drukker dan ooit.”



Foto: RTL

Duimen

Leanne vindt het geweldig dat zoveel mensen haar kostuums kunnen bewonderen in het programma. “Ik kijk er steeds enorm naar uit om de afleveringen te zien. En dan zit ik natuurlijk te hopen dat ze er lang in blijven.” Iedere aflevering wordt er namelijk een BN’er onthuld. Hij of zij moet dan zijn identiteit onthullen, en ligt daarna uit het programma. “De Vuurvogel werd in de eerste aflevering al onthuld. Daar zat Willeke Alberti in. Voor mij is het natuurlijk jammer als mijn kostuum eruit ligt. Gelukkig doet Neptunus nog mee, en ook vrijdag ga ik weer zitten duimen voor mijn creatie!”

Ook al heeft Leanne dus een belangrijke rol voor het programma, er is één ding dat ook voor haar strikt geheim is. En dat is wie er in de kostuums zitten. “Dat weet echt bijna niemand. Dat mag natuurlijk écht niet uitlekken. Ik moet de kostuums maken aan de hand van heel minimale informatie over hoe lang iemand is en wat zijn of haar maat is”, legt ze uit. Ook zij zit voor de televisie dus ‘gewoon’ mee te raden. Als ze moet gokken wie er in Neptunes zit, kiest ze voor Waylon. “Maar ik weet niet meer dan alle andere kijkers, dus ook voor mij is het afwachten!”