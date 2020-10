NAC-kalender met clubiconen: ‘Grijze beelden ingekleurd alsof het vandaag was’



BREDA - NAC lanceert in samenwerking met Kick Uitgevers de Nostalgische NAC voetbalkalender. In deze kalender heeft iedere maand een bijzondere afbeelding. Enkele afbeeldingen zijn uit een ver verleden, maar worden naar het heden getrokken doordat deze zijn ingekleurd.

In deze zorgelijke tijden van lege tribunes neemt Kick uitgevers je mee terug middels een fraai stukje voetbalromantiek. Op groot formaat (A2) verschijnt in de derde week van november de Nostalgische voetbalkalender van NAC. Dertien iconische foto’s over de clubgeschiedenis.

In de kalender zit onder andere het elftal van NAC in de week van het behaalde landskampioenschap in 1921! Met de grote Rat Verlegh en clubiconen als Frans Bouwmeester, Ton Lokhoff, Bertus Quaars en Pierre van Hooijdonk. Het elftal dat in 2003 op een onvergetelijke manier vierde werd in de Eredivisie en in Newcastle werd gevolgd door duizenden aanhanger. Het Avondje NAC. Alles in fantastische kleuren en op bewaar-formaat afgedrukt.

De kosten voor deze prachtige nostalgische kalenders bedragen € 24,95 per stuk, waarvan een deel van de opbrengsten ten goede komt aan NAC. Wanneer je de kalender vóór 28 oktober besteld, wordt je naam opgenomen in de kalender onder de kop ‘Wij zijn NAC’.