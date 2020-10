Lidl Kesterenlaan verhuist van tijdelijke tent naar vaste locatie

BREDA - Lidl opent op woensdag 14 oktober de deuren van de nieuwe winkel aan de Kesterenlaan. De supermarkt zat al tegenover dit pand in een tijdelijke tent. De winkel komt nu in plaats van de tent.

De winkel is ingericht volgens de nieuwste Lidl formule met veel ruimte voor dagverse producten. Er komt een bakkerij met een variabel assortiment aan hartige en zoete broodjes en een servicebalie.Blikvanger in de winkel moet het tapasmeubel met een assortiment aan tapas- en borrelhapjes worden.

De winkel heeft vier klassieke kassa’s en zes zelfscankassa’s. Klanten kunnen gratis parkeren. “Ik ben erg onder de indruk van onze mooie en ruime winkel. We verwelkomen onze klanten graag op woensdag 14 oktober. Gedurende de week hebben wij voor onze klanten feestelijke acties en speciale aanbiedingen”, aldus supermarktmanager Cyril.

Geen sigaretten en tabak

De supermarkt gaat geen tabakswaren verkopen. Hiermee zetten zij een stap in de richting van een rookvrijegeneratie. Lidl is de eerste supermarkt in Nederland die stopt met de verkoop van sigaretten.