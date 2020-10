Gemeente: ‘Extra aandacht voor wooncapaciteit kwetsbare groepen’

BREDA - Iedereen moet in Breda fantastisch kunnen wonen én blijven wonen. Dat stelt de Gemeente Breda. Er moet aandacht zijn voor hen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Om dat te realiseren hebben verschillende partners in de stad de handen ineen geslagen en een programmaplan opgesteld wat zij de komende jaren gaan uitwerken.

“We willen graag dat iedereen fijn kan leven en wonen in Breda’’, aldus Wethouder Miriam Haagh. Veel mensen lukt dat zelf wel, maar een aantal inwoners heeft daar hulp bij nodig. Bijvoorbeeld omdat de woning aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. ‘’Geschikt wonen voor iedereen mogelijk maken lukt alleen als we dat samen doen. Daarom ben ik zo blij dat zorgaanbieders, corporaties en gemeente de handen ineen slaan om dit voor elkaar te krijgen.”

Samenwerking

Het gaat om een samenwerking van woningcorporaties, zorgaanbieders, het zorgkantoor, zorgverzekeraars en de gemeente Breda. Zij denken samen na over vraagstukken en oplossingen voor ‘kwetsbare Bredanaars’. Bijvoorbeeld senioren met een zorg en ondersteuningsvraag, mensen die het door begeleiding lukt met hun beperkingen en uitdagingen zelfstandig in een wijk te wonen of daklozen.

De verschillende partners zijn er vanuit overtuigd dat alleen een gezamenlijke aanpak kan leiden tot een vitale stad nu en in de toekomst. Omdat te bevestigen hebben zij op woensdag 7 oktober een pact ondertekend. “Het is ontzettend fijn dat dit pact er nu is’’, zegt Jessie Bekkers, directeur-bestuurder Laurentius. ‘’Met de zorginstellingen, de collega-corporaties en de gemeente Breda zorgen wij samen voor een thuis voor ouderen of bewoners met een hulpvraag. We hebben elkaar immers hard nodig om de steeds groter wordende groep ouderen en bewoners met een hulpvraag op een goede manier te kunnenhuisvesten.’’

Wooncomplex voor mensen die begeleid worden

Een mooi voorbeeld van een samenwerking op het gebied van wonen en zorg is de bouw van nieuwe appartementen in de wijk Heuvel door woningcorporatie Wonen Breburg. Zij gaan een complex bouwen met 53 woningen waarvan 20 appartementen worden gereserveerd voor mensen die begeleid worden door een van de 4 verbonden zorgpartners SMO Breda, Sovak, Zintri of Prisma. Een woonconcept waar huurders met en zonder ondersteuningsbehoefte samenwonen en waar iedereen naar vermogen een bijdrage levert aan de woongemeenschap.

Door ontmoetingsmogelijkheden in het gebouw te faciliteren en ontmoeting te stimuleren ontstaat meer begrip voor elkaar en worden kansen geboden voor gezamenlijke activiteiten.