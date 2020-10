Tientallen bloemen geven de Markkade kleur ter nagedachtenis aan overleden Nadir

BREDA - De Markkade krijgt donderdagochtend een beetje kleur. Mensen hebben tientallen boeketten weggelegd ter nagedachtenis aan de overleden Nadir Faassen. Maandag werd zijn lichaam door duikers uit het water gehaald.

Wie donderdag langs de Markkade in Breda rijdt ziet een zee van bloemen langs de kant liggen. Tientallen mensen hebben deze boeketten weggelegd ter nagedachtenis van de overleden Nadir Faassen. De 25-jarige Nadir Faassen uit Breda was sinds woensdagavond 30 september vermist. Om 03.00 uur in de nacht van woensdag op donderdag verliet hij een café in het Bredase centrum, waarna hij niet meer gezien is. Faassen woonde en werkte in Breda, maar komt uit Terheijden.

De grijze auto van Nadir werd maandagochtend in het water langs de Markkade aangetroffen door duikers. Er werd op die plek in het water gezocht omdat er op de weg bandensporen waren aangetroffen. Later op de dag werd ook zijn lichaam uit het water gehaald.

Petitie

Gisteren werd een petitie gestart voor het plaatsen van een vangrail langs de Markkade. “Nu is het genoeg”, schrijver de initiatiefnemers op internet. Ze refereren hiermee aan de meerdere (dodelijke) ongelukken die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden aan de Markkade. De petitie is inmiddels al meer dan tweeduizend keer getekend.