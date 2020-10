Jasseninzamelactie: ‘Na berichtgeving meldde zich direct 12 bedrijven’

BREDA - Het aantal mensen in Breda dat in armoede leeft, neemt toe. Daarom zamelt Betrokken Ondernemers Breda van 12 t/m 28 oktober warme jassen in met de actie ‘Geef een jas en verwarm een hart’.

Er zijn Bredase gezinnen die onder de armoedegrens leven, kinderen zonder warme kleren. Speciaal daarvoor wordt deze actie in het leven geroepen. Het resultaat was al snel zichtbaar. Net na de bekendmaking van de actie meldde zich twaalf bedrijven die onder hun medewerkers jassen willen inzamelen. Er werden zelfs nieuwe jassen aangeboden.

‘’We willen dat iedereen in Breda winterproof is”, zegt Lieveke Ligtenberg van Betrokken Ondernemers Breda. “Deze actie gaat over zoveel meer dan jassen inzamelen. De jas is ook het symbool van verbindingen tussen mensen. Deze actie raakt de gever én de ontvanger in het hart en dat maakt hem zo mooi. Want in al deze jassen zit liefde van de gever die de moeite neemt om een jas te doneren en zich daarmee het lot van zijn medemens aantrekt”.

Vanaf 29 oktober krijgen de jassen een nieuwe eigenaar. Bedrijfsvrijwilligers vanuit het partnernetwerk van Betrokken Ondernemers, vrijwilligers van de deelnemende bedrijven en hulporganisaties helpen bij het sorteren van de jassen. Het sorteren vindt op de ochtend van 29 oktober plaats bij de Uitvindfabriek.

Een hartverwarmend kaartje

De werknemers van de deelnemende bedrijven zijn gevraagd een handgeschreven kaart in de jaszak te doen om de ontvangers van een jas een hart onder de riem te steken. Zo krijgen ze naast een nieuwe jas ook een medelevend berichtje.