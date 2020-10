Nieuwe coronateststraat opent na het weekend de deuren bij Amphia Langendijk

BREDA - De GGD heeft bekend gemaakt wanneer de nieuwe corona testlocatie bij Amphia Langendijk in gebruik wordt genomen. Vanaf maandag 12 oktober worden mensen die een coronatest willen laten afnemen naar de nieuwe locatie doorverwezen. De teststraat bij het NAC-stadion vervalt dan.

De GGD richt de nieuwe testlocatie in op de voormalige parkeerplaats voor het personeel van het ziekenhuis aan de Diaconessenweg / Graaf Engelbertlaan. Deze locatie is per auto bereikbaar vanaf de Graaf Engelbertlaan (zuidelijke rondweg). Routeborden geven de route naar de testlocatie aan.

De nieuwe testlocatie wordt winterproof voor het personeel. Er kunnen vier personen tegelijk getest worden, met een maximum van 1.000 testen per dag. De teststraat is zeven dagen per week open.

Afspraak

Mensen met klachten die kunnen wijzen op het coronavirus, zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak of reuk, kunnen zich op afspraak laten testen. Een afspraak maak je online via coronatest.nl of via de landelijke afsprakenlijn (0800- 1202). Kijk op rijksoverheid.nl/coronatest voor meer informatie over testen op corona.