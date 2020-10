Schaatsen in een oude gevangenis? Het kan, de Koepel wordt een ijsbaan

BREDA - De voormalige Koepelgevangenis wordt in december omgetoverd tot een ijsbaan met horecagelegenheid. Normaal zou er vanuit Betoverend Breda een ijsbaan zijn op de Grote Markt. De organisatie maakte gisteren echter bekend dat er een streep komt door de editie van 2020. Met deze ijsbaan kunnen Bredanaars alsnog schaatsen in de decembermaand.

Bij Future Dome Events speelde al langer het idee om een ijsbaan aan te laten leggen in de Koepel. Future Dome Events zit tegenwoordig in het oude gevangeniscomplex en organiseert diverse activiteiten. Nu bekend is gemaakt dat er rond december een ijsbaan zal komen, met horecagelegenheden kan dit dus mooi in de plaats komen van de niet doorgaande initiatieven van Betoverend Breda.

De schaatsbaan moet op 6 december openen, en ligt tot en met de laatste week van de kerstvakantie in de Koepel

Betoverend Breda

Om er toch voor te zorgen dat de Bredase binnenstad er warm en sfeervol uitziet, maakt het Ondernemersfonds Breda, onderdeel van Betoverend Breda, dit jaar extra werk van de aankleding. Naast de sfeerverlichting wordt de stad aanvullend feestelijk versierd om deze belangrijke periode voor ondernemers wel zichtbaar te markeren. Met de ijsbaan van Future Dome is er alsnog een complete decembermaand voor Bredanaars.