Imagineers by Night live: Inkijkje in de creatieve industrie van Breda

BREDA – City of Imagineers organiseert Imagineers by Night live. Op donderdagavond 15 oktober word je anderhalf uur ondergedompeld in de creatieve industrie van Breda. Tien creatieve bureaus met verschillende disciplines uit Breda zullen je een kijkje geven in hun wereld. Ze vertellen over hun mooiste campagnes, video’s of designs.

Alles is in 2020 anders dan dat je gewend bent, dus ook Imagineers by Night. Waar normaal verschillende creatieve-, reclame-, marketing-, activatie-bureaus hun deuren openen voor honderden bezoekers, dit jaar een liveshow die je thuis kunt bijwonen. ‘’Dit zal in een talkshowsetting plaatsvinden’’, laat Mitch van Veldhoven van City of Imagineers weten. ‘’We nemen interviews af met mensen van de verschillende bedrijven die zo een inkijkje in hun werkzaamheden kunnen geven.’’

Deelnemers

Het wordt een vol programma tijdens Imagineers by Night live. Zo komt er iemand van het bedrijf Maan. Een bedrijf dat meedenkt over merkidentiteit. 15 oktober zullen ze praten over een case voor de zorg genaamd dikke dankjewel. Ook filmproducent GIG zal een vertegenwoordiger beschikbaar stellen voor de avond. Hij of zij zal vertellen over de documentaire die ze maakten over het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis in het begin van de coronapandemie. Daarnaast zullen nog vele andere bedrijven iemand aan laten schuiven om een inkijkje te geven.

Via de website van City of Imagineers is alles live te volgen. De livestream is te zien van 20.00 t/m 21.30 uur.