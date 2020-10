Politieauto total loss na flinke botsing op Galderseweg

BREDA - Een politieauto die onderweg was naar een brand in Galder is vrijdagmiddag op een andere auto gebotst. De politieauto is daarbij total loss geraakt. Het ongeluk vond plaats ter hoogte van de Kogelvanger.

De agenten waren onderweg naar een melding van een brand. Tijdens de rit botste de politiewagen achterop een Jeep. Dat gebeurde op de Galdersweg, ter hoogte van de Kogelvanger.

Hoe het kon gebeuren dat de politiewagen op de auto knalde, is niet bekend. Wel werd na een blaastest na de aanrijding duidelijk dat de bestuurder van de personenauto teveel gedronken had. De man is meegenomen naar het politiebureau voor een vervolgonderzoek. Een eerdere politiewagen die ook onderweg was naar de brand in Galder zou vlak voor de aanrijding ook al moeite hebben gehad met het passeren van de Jeep.

Total loss

Beide agenten die in de auto zaten kwamen met de schrik vrij. Zij mankeren zelf niets na het voorval. Wel raakte de auto zwaar beschadigd. De politiewagen is total loss. De andere auto heeft ook fikse schade.