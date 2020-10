Bredanaars suppen en ploggen de Bredase singels schoon: ook wethouder Greetje Bos helpt handje mee

BREDA - Na burgemeester Paul Depla is nu ook wethouder Greetje Bos op een SUP de singels opgegaan om de stad een stukje schoner te maken. Vanochtend ging ze mee met de maandelijkse Sup Clean UP, een evenement waarmee je de singels en de oevers schoon kan maken door te suppen of via plogging.

Kristina Morros en Ron Bekker maken zich hard voor een schone stad, en in het specifiek voor schone singels en overs. “Breda is een prachtige stad om vanaf het water te ervaren en onze singels zijn een geweldige attractie voor zowel degenen die in de stad wonen als bezoekers. Helaas hebben we een probleem met vervuiling van onze waterwegen. Afval is niet alleen zichtbaar in het water, maar ook op de oevers.” Tijdens een eerdere opruimactie, eind augustus, hadden ze 500L uit de singels en oevers opgeruimd. “Wij hadden een grote groep van ongeveer 35 mensen. Locomotion Watersports, boten, suppers, en ploggers hebben allemaal meegedaan.”

Het was vanochtend droog en redelijk zonnig en dat was maar goed. Morros en Bekker gingen vanochtend namelijk weer samen met een groep Bredanaars het water en de oevers van de singels op om zwerfafval op te ruimen. Ook Greetje Bos, wethouder van o.a. Leefbaarheid, stak de handen uit de mouwen.

TEKST GAAT VERDER NA AFBEELDING



Foto: WESLEY VAN DER LINDE

Bewustwording

Kristina is eigenaar van Soul Vibrations Yoga, SUP and Wellness. In haar vrije tijd gaat ze het water op met haar SUP board en verzamelt dan het afval wat ze in het water tegenkomt. Ron is leefstijlcoach en trainer bij Runnerscafe. Ron heeft in het verleden al verschillende hardlooprondjes uitgezet en zwerfafval verzameld: plogging genaamd.

Die twee bijzondere manieren van zwerfafval opruimen gaan ze nu toegankelijk maken voor heel Breda via de clean-up evenementen, die ze voor het eerst eind augustus organiseerden. “We proberen de bewustwording onder de inwoners van Breda aanwakkeren over het afval in onze stad en wateren. Het gaat om het niet correct weggooien van plastics, blikjes, glas en ander afval”, vertelt Ron. “Het vuil wordt door de wind al snel het water ingeblazen, waarna het uiteindelijk door Noordzee bereikt.” Kristina vult aan. “We hebben een ecosysteem in en rond Breda, waarin de planten en dieren last hebben van dat afval. Het is een probleem dat we met z’n allen kunnen oplossen, gezamenlijk en invidueel, als stad en als regio – de bescherming van ons milieu van vervuiling die te voorkomen is.



Foto: WESLEY VAN DER LINDE



Foto: WESLEY VAN DER LINDE