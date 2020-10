‘Irritante’ bladblazers zijn niet te vermijden: ‘Elektrische variant niet krachtig genoeg’

BREDA - De luidruchtige bladblazers zorgen voor lawaai en zijn slecht voor de gezondheid, stelt GroenLinks. Toch zijn ze volgens het college van Breda niet te vermijden. De elektrische variant wordt al wel ingezet binnen de stad, maar is niet krachtig genoeg om op grote schaal bladeren te verwijderen. De luidruchtige bladblazers zijn dus nodig.

Groenlinks is van mening dat de bladblazers erg ‘schadelijk zijn voor mens en dier’. Daarnaast zijn ze een enorme ergernis vanwege de geluidsoverlast. De partij geeft aan vanuit verschillende hoeken te horen dat bladblazers voor overlast zorgen en wilde graag een oplossing zien. Maar die komt er niet, stelt het college.

Het college stelt juist dat er bij bladblazers gebruik wordt gemaakt van de schoonste brandstof die momenteel verkrijgbaar is. In Breda wordt al ruim 15 jaar gebruik gemaakt van schone alkylaatbenzine voor tweetaktmotoren. ‘’Deze motoren verbranden schoner, waardoor de uitlaatgassen van deze machines minder schadelijk zijn voor de gezondheid’’, geeft het college aan. ‘’Deze brandstof is de meest schone en minst schadelijke die de markt aanbiedt voor deze machines.’’

Elektrische bladblazers

Een oplossing die GroenLinks aandroeg was het inzetten van elektrische bladblazers. Maar dat is niet haalbaar, aldus het college. Die bladblazers die duurzamer en stiller zijn worden alleen ingezet in de binnenstad. ‘’Deze elektrische bladblazers hebben te weinig vermogen om op grote schaal blad mee te ruimen’’, vertelt het college. ‘’Voor hoveniers en particulieren werken ze voldoende. Voor grote oppervlakten en grote hoeveelheden die we jaarlijks moeten ruimen in de gemeente voldoen ze niet. We proberen onze middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten.’’

Verder wordt aangegeven dat elektrische bladblazers nog steeds worden verbeterd en doorontwikkeld. Het college verwacht dan ook dat er in de toekomst een moment zal komen dat motorische machines vervangen worden door elektrische die het werk wel aan kunnen.