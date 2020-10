Chassé Theater en Mezz ontvangen duizenden euro’s aan corona-steun van provincie

BREDA - Negentien Brabantse culturele instellingen ontvangen een subsidie van de provincie als corona-steun. Ook twee Bredase instellingen wordt geld toegewezen. Poppodium Mezz ontvangt een bedrag van 200.000 euro. Het Chassé Theater krijgt 67.484 euro van de provincie Noord-Brabant.

Voor de Brabantse regionale infrastructuur werd door de provincie en de vijf grote steden een plan gemaakt van ongeveer acht miljoen euro. Uiteindelijk is dit uitgebreid naar een steunpakket van 13 miljoen euro voor Brabantse culturele instellingen. Het Mondriaanfonds, Filmfonds en Fonds Podiumkunsten hebben gisteren bekend gemaakt dat 19 Brabantse instellingen deze steun ontvangen. Daar vallen ook twee Bredase instellingen onder: het Chassé Theater en Poppodium Mezz. Laatstgenoemde ontvangt een bedrag van 200.000 euro, het Chassé Theater ontvang 67.484 euro.

Volgens gedeputeerde Wil van Pinxteren willen de provincie en de steden met het steunpakket (pop)podia, filmhuizen en musea overeind houden. Ook willen ze blijven investeren in de ontwikkeling van kunst, cultuur en creativiteit in Brabant. “De problemen zijn groot en de nood is hoog. En als we ooit hebben gezien hoe veel toegevoegde waarde cultuur heeft, is het wel in deze Corona-crisis. Ik ben blij dat we dit met de Brabantse overheden gezamenlijk oppakken.”

Breed pakket

Het steunpakket voor cultuur is onderdeel van een breed provinciaal pakket aan maatregelen rondom de Corona-crisis. Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen (Economie) is hiervoor coördinerend gedeputeerde: “De totale inzet van noodmaatregelen en voorbereiding op de 1,5 meter maatschappij zorgt voor behoud van banen bij de betrokken instellingen en hun toeleveranciers, niet alleen op de korte maar ook op de langere termijn. Dat is belangrijk voor Brabant.”