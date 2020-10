Veel schade bij botsing tussen drie auto’s ter hoogte van versmalling Fellenoordstraat

BREDA - Bij de versmalling op de Fellenoordstraat zijn zaterdagmiddag drie auto’s met elkaar in botsing gekomen. Eén bestuurster is gecontroleerd in de ambulance. Twee auto’s liepen veel schade op.

Aan het begin van de middag zijn er drie auto’s op elkaar gebotst ter hoogte van de versmalling op de Fellenoordstraat. De politie en ambulance kwamen ter plaatse. Eén van de automobilisten is ter plekke door het ambulancepersoneel nagekeken. Twee auto’s liepen bij het ongeval aanzienlijke schade op. Deze worden door een berger getakeld. Het derde voertuig kon zijn weg vervolgen.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie onderzoek ter plaatse het een en ander. De weg is gedeeltelijk afgezet.