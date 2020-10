Pim (10) goochelt de sterren van de hemel tijdens auditie Holland’s Got Talent

BREDA - De 10-jarige Pim uit Breda goochelde gisteravond de sterren van de hemel bij de talentenjacht Holland’s Got Talent. De jonge Bredanaar kon de jury overtuigen van zijn talent en mag zichzelf nogmaals bewijzen in de volgende ronde.

In een voorgesprek met presentator Humberto Tan laat de 10-jarige Pim weten waarom hij goochelen zo leuk vindt. “Ik vind het geweldig om te zien wanneer mensen verbaasd zijn om mij of moeten lachen.” De passie voor goochelen ontstond vier jaar geleden toen ‘ome Bas’ Pim verschillende trucjes leerde. “Ikzelf verklap nooit mijn trucs”, geeft de tienjarige toe. “Ik ben immers een goochelaar en die verklappen nooit hun geheimen.”

Tijdens de auditie liet Pim een act zien die te maken heeft met zwaartekracht. “We gaan testen of water gevoelig is voor zwaartekracht”, vertelt de Bredanaar tegen de jury. De moeder van Pim assisteert hem bij de act. Tijdens de show houdt Pim een fles gevuld met water, én zonder dop, op z’n kop boven het hoofd van zijn moeder. In plaats van dat zij drijfnat wordt, blijft het water netjes in de fles zitten.

Jurylid Paul de Leeuw is enthousiast over de act. “Ik vond het hartstikke goed”, vertelt hij. Ook heeft de presentator één tip voor Pim. “Blijf altijd je moeder gebruiken. Haar uitstraling is zó grappig. Jullie twee zijn een leuke combinatie.” Ook Angela Groothuizen is te spreken over de show. “Ik heb bewondering dat je dit doet op jouw leeftijd”, zegt ze. “Wel ben ik benieuwd of je er de volgende keer ook écht een show van kunt maken. Maar ik geloof dat jij dat wel kan.”

Om door te gaan naar de volgende ronde heeft de 10-jarige Bredanaar 3 keer een ‘ja’ nodig van de jury. En die krijgt hij dan ook. Angela, Paul én Ali B willen Pim graag terug zien in de volgende ronde. Jurylid Chantal Janzen vindt het nog iets te vroeg en zegt ‘nee’.

Omdat hij al drie stemmen op zak heeft, gaat de goochelaar door naar de volgende ronde. Daar moet hij het opnemen tegen andere acts die al eerder doorgingen.