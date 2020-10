Dit is hoe de nieuwe teststraat van Breda eruit ziet

BREDA - De nieuwe corona testlocatie op de parkeerplaats bij Amphia Ziekenhuis Langendijk is vanaf vandaag geopend. De teststraat vervangt de testlocatie bij het Rat Verlegh Stadion.

Het was een flinke zoektocht voor de GGD: Die naar een geschikte testlocatie in Breda. Uiteindelijk werd deze gevonden bij Amphia Langendijk. Het op het eerste oog weinig bijzondere parkeerterrein aan de Diaconessenweg en Graaf Engelberlaan bleek voor de GGD de ideale locatie.

”Zo’n parkeerterrein vind je natuurlijk wel op meer plekken in Breda”, legt Joost Pot uit. Hij is proceseigenaar teststraten bij GGD West-Brabant. “Maar dat wil niet zeggen dat ieder parkeerterrein ook geschikt is. Ten eerste moet zo’n terrein goed bereikbaar en veilig zijn voor fietsers. Het mag dus niet te ver uit de stad liggen. Daarnaast moet de locatie goed bereikbaar zijn voor auto’s. Want uiteindelijk zijn het flinke verkeersstromen waar je het over hebt. De afwikkeling van het verkeer moet dus goed zijn. En daarbij komt ook nog dat je rekening moet houden met geplande wegwerkzaamheden en dergelijke.”

Tent

De coronatestlocatie bij Amphia verschilt vooral van die bij het NAC-stadion omdat hij ‘winterproof’ is. Bij het Rat Verleg Stadion werden de tests uitgevoerd in relatief simpele tentjes. Bij Amphia is nu een grote, professionele tent geplaatst die beter bestand is tegen regen en wind. “Echt warm zal het natuurlijk niet zijn. Je moet het een beetje zien als kamperen in de winter. Maar de omstandigheden hier zijn een stuk beter vol te houden in de herfst en winter dan dat bij het NAC stadion het geval was.”

Momenteel bestaat de testlocatie uit drie ‘straten’. Dat wordt wanneer alles goed loopt uitgebreid naar vier. Er kunnen dan vier mensen tegelijkertijd getest worden, met een maximum van 1000 per dag. Momenteel worden er enkel PCR-tests afgenomen, maar Pot verwacht deze week ook al de eerste sneltests in te kunnen zetten. Mensen die met een sneltest worden getest, kunnen al binnen een uur gebeld worden met de uitslag.

De locatie is met de auto bereikbaar vanaf de Graaf Engelbertlaan. Er staat routeborden die aangeven hoe je op de testlocatie komt. De teststraat is zeven dagen per week open en is te bezoeken met de auto, fiets en te voet. Wil je een coronatest aanvragen? Ga naar www.coronatest.nl.