‘Simply The Best’ blikt terug op succesvol livestreamconcert met meer dan duizend kijkers

BREDA - Afgelopen zaterdag 10 oktober vond vanuit Podium Bloos het eerste livestreamconcert van Stichting in Concert plaats. Deze avondvullende show ‘Simply The Best’ bracht muziek uit de 70’s en 80’s ten gehore. Whitney Houston, Prince, Tom Jones en The Rolling Stones passeerden de revue.

Het bestuur en de commissies zijn ruim een jaar geleden begonnen met de voorbereidingen. Het concert zou eigenlijk in april plaatsvinden maar werd door COVID-19 verplaatst naar oktober. “De verplaatsing van het concert bracht alsnog veel onzekerheid met zich mee omdat we te maken kregen met maatregelen die van tijd tot tijd veranderden. Zelfs anderhalve week voor het concert werden er nieuwe voorschriften aangekondigd. Desondanks zijn wij ontzettend blij dat we een spetterende avond neer hebben kunnen zetten met inachtneming van alle RIVM-richtlijnen”, zo vertelde voorzitter Oscar Bastiaens.

Het enthousiasme was niet alleen merkbaar in Podium Bloos, vanuit waar de muzikanten en vocalisten het concert ten uitvoering brachten. Ook het publiek wat vanuit thuis met de livestream mee heeft gekeken reageerden heel enthousiast via de social media kanalen van de stichting. Er werden zelfs tijdens het concert nog tickets gekocht om live mee te kunnen kijken. “Onze sponsoren en vrienden waren aanwezig in Hotel Princeville om vanuit daar gezamenlijk van het concert te genieten. De sfeer zat er goed in, ze applaudisseerden continue en dansten in hun stoel!”, aldus de voorzitter.

“Wij kijken terug op een zeer geslaagde avond waarbij we meer dan 1000 kijkers via de livestream hadden! Een speciaal woord van dank aan iedereen die aan deze productie meegewerkt heeft om onze talentvolle amateurs een podium te kunnen bieden. Natuurlijk al onze medewerkers maar ook sponsors en vrienden, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het VSB Fonds, Gemeente Breda en natuurlijk Podium Bloos. Laten we ook vooral onze muzikanten en vocalisten niet vergeten die in korte tijd een hoogwaardige productie neer hebben gezet onder de bezielende leiding van dirigent Jan van den Brandt.”

Het concert is online nog tot vrijdag 17 oktober terug te kijken! Nog geen ticket? www.stichtinginconcert.nl/tickets