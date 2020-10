Dit is de nieuwe politiechef van West-Brabant: ‘Ik wil resultaten halen die er voor burgers toe doen’

BREDA - Gerda van Leeuwen wordt voorgedragen voor benoeming als politiechef van de eenheid Zeeland-West-Brabant. Ze volgt daarmee per 15 november Hanneke Ekelmans op. Momenteel is Van Leeuwen hoofd operatiën van de eenheid Midden-Nederland.

Van Leeuwen geeft aan dat de eenheid Zeeland-West-Brabant voor haar relatief onbekend was. ‘’Ik heb ontdekt dat het een gebied is met een ongekende diversiteit. Dat trekt mij; samen doen wat moet en ruimte voor lokale invulling. Landelijk gebied, waterwegen, grensregio, havengebied, industrie, toerisme, teveel om op te noemen.’’ Ook qua veiligheid liggen er grote uitdagingen stelt Van Leeuwen. ‘’Ondermijnende criminaliteit, cybercrime en problematiek rond de aansluiting tussen zorg en veiligheid zijn belangrijke regionale thema’s. Ik kijk ernaar uit om, samen met collega’s, bestuurders en andere partners, daarmee aan de slag te gaan.”

“Ik vind het belangrijk dat we een politie zijn voor iedereen, resultaten halen die er voor burgers toe doen en dat we weten wat er speelt in de wijken en buurten’’, somt de toekomstig politiechef op. ‘’Ik kijk ernaar uit om de eenheid en mijn nieuwe collega’s te leren kennen. Ik hoop op verrassende plekken te komen en een beeld te krijgen van wat jullie bezig houdt.”