Aan de keukentafel met Marco en Nicole van Wout&Co: ‘Kwaliteit leveren is voor ons cruciaal’

BREDA - Breda is een dynamische stad die bruist van de ondernemers. Maar wat drijft hen? Wat is hun motivatie? En waar liggen zij ‘s nachts van wakker? In ‘Aan de keukentafel met’ gaan we in gesprek met Bredase ondernemers. Deze week Marco en Nicole van Oosterhout.

Aan de Lange Brugstraat hebben Marco en Nicole van Oosterhout samen de groenten en fruitspeciaalzaak Wout &Co. De zaak draagt de naam van Marco’s vader Wout die de winkel veertig jaar geleden startte, en er ook vandaag de dag nog regelmatig te vinden is om te helpen, een kopje koffie te drinken en te kletsen met de klanten.

Marco, je rolde al op jonge leeftijd het bedrijf van je vader in. Hoe kwam dat?

Marco: “Toen mijn vader met de groentewinkel begon zat ik op de middelbare school. Eigenlijk vond ik het van begin af aan al interessant. Het heeft ook echt iets gezelligs, zo’n winkel midden in de stad. Toen ik zakte voor mijn eindexamenjaar havo volgde er een jaar waarin ik wat minder tijd nodig had voor school. Toen begon ik meer in de winkel te werken. Daar ben ik niet meer mee gestopt.”

Hoe was dat voor jouw Nicole? Hoe rolde jij erin?

Nicole: “Marco en ik leerde elkaar kennen op de Grote Markt in Breda, op de dinsdag van carnaval. Hij was verkleed als kapitein en ik als matroos. Het was dus van begin af aan al een goede match, haha. Ik studeerde toen in de richting van communicatie en vormgeving, maar was als student natuurlijk altijd op zoek naar een zaterdagbaantje. Die vond ik toen dus in de groentezaak.”

Hoe is het om samen in een familiebedrijf te werken?

Marco: “Een familiebedrijf is enorm mooi, maar je moet wel goed kunnen samenwerken. Vroeger met mijn vader en moeder, en nu met elkaar.” Nicole vult hem aan. “Op een bepaalde manier zijn het ook wel twee gescheiden dingen voor ons. Wanneer we op de zaak zijn, dan worden we echt geleefd. Dan ben je druk met het werk en ben je ook niet bezig met privédingen. Dat komt pas wanneer je thuis komt en samen gaat koken of met de hond gaat wandelen.”

Marco: “We hebben natuurlijk het geluk dat de zaak goed loopt, dat scheelt veel. We zijn een kleine zaak gebleven zonder personeel. Dat is nu een voordeel.”

Jullie zaak lijkt soms inderdaad stil te staan in een constant veranderende stad. Ervaren jullie dat zo?

Nicole: “Ja, zeker. Tijdens de lockdown was dat extreem zo. Iedereen om ons heen ging dicht, terwijl wij juist extra goede zaken deden omdat veel thuiswerkende mensen juist graag gezonde, verse groenten wilden komen kopen.” Marco vult aan: “Maar je ziet het ook wanneer je verder terug in de tijd kijkt. Veertig jaar geleden was de Lange Brug straat echt een foodstraat. Dat is nu helemaal verdwenen. Wij zijn als enigen over.”

Is er nog wel ruimte voor vakmanschap in Breda zoals dat van jullie?

Marco: “Ik vind van wel. Maar je ziet onder andere door de hoge kosten van panden dat jonge ondernemers het niet maar zo gemakkelijk aandurven. Ik vind dat zonde, want ik denk zeker dat er ruimte is voor vakmanschap. Ik zou het geweldig vinden als er weer een paar speciaalzaken in de Lange Brugstraat terugkomen.”

Waarom proberen jullie niet verder te groeien?

Marco: “Veel ondernemers beredeneren inderdaad vanuit groei. Maar ik vind dat je op een gegeven moment tevreden moet zijn. Wij hebben een prachtige, goedlopende zaak. We vinden ons werk leuk om te doen, en hoeven niet te werken voor een baas. De band met mijn vader is enorm goed, en we hebben een geweldig gezin. Dan moet je tevreden zijn. Bovendien zie je juist in deze tijd dat ondernemers die constant blijven investeren in nieuwe projecten het nu moeilijk hebben omdat ze een minder grote buffer hebben. Dat probleem hebben wij niet.”

Wat heb je meegenomen van hoe je vader de zaak runde? En wat heb je veranderd?

Marco: “We hebben zeker meegenomen hoe belangrijk goede service is. Mijn vader begon ooit met werken in een van de eerste supermarkten, maar stopte toen die supermarkt zelfservice werd. Hij wilde mensen echt helpen en zijn klanten iets extra’s bieden. Dat doen we nu nog steeds. Grote veranderingen zijn er eigenlijk niet. Al denk ik dat in de loop van de tijd kwaliteit nóg belangrijker is geworden. Dat is natuurlijk wat ons onderscheidend maakt van de huidige supermarkten. Zo leg ik nu het kakifruit in de winkel, omdat het nu optimaal smaakt. Ik had het drie weken geleden al in kunnen kopen om de eerste te zijn, maar dan zou ik niet tevreden zijn over de smaak. En dat zouden klanten dan ook niet zijn. Ik proef sowieso alles wat ik inkoop. Mandarijnen kunnen er bijvoorbeeld mooi uit zien, maar ik neem ze pas mee als ze ook perfect smaken.”

Nicole vult aan: “Dat kun jij echt als geen ander. Marco is altijd de inkoper geweest. Die kwaliteit is heel belangrijk voor het succes. Verder hebben we de afgelopen jaren het assortiment ook wat breder gemaakt. Bijvoorbeeld met de wijnen. Dat is ook wel een verandering.”

Hebben jullie al een opvolger op het oog?

Nicole: ‘Onze jongste dochter Floortje is zeker geïnteresseerd. Zij studeerde aan de Rooi Pannen en doet nu hotel management aan BUas.” Marco: “We willen haar graag de ruimte geven om te kijken waar haar hart ligt. Maar interesse heeft ze zeker. Misschien kunnen we samen wel kijken naar een uitbreiding in de richting van een restaurant of lunchroom. Zoiets lijkt me nog heel mooi om te doen, vooral omdat ik het vegetarisch aanbod in Breda heel laag vind. Dus wie weet.”





Met wie willen jullie zelf aan de keukentafel zitten?

Nicole: ‘Ik dacht meteen aan Bradley Cooper, haha! Maar als ik serieus moet kiezen, dan ga ik denk ik voor Mark Rutte.” Marco stemt in: “Het is enorm knap om in zo’n tijd overeind te kunnen blijven staan als premier. Daar heb ik heel veel respect voor.”