Bavelse Frank is de nieuwe voorzitter van de Verbeeten Challenge

BREDA - Frank Molkenboer (51) is door het bestuur van het Verbeeten Fonds officieel benoemd tot de nieuwe voorzitter van de Verbeeten Challenge. Hij neemt het stokje over van Cindy van Hamond, die na 3 jaar afscheid neemt.

“Ik wil mij graag inzetten voor de Verbeeten Challenge en het Verbeeten Fonds’’, aldus Molkenboer. ‘’Het doel van zowel het Fonds als de Challenge raakt mij direct. Iedereen heeft in zijn of haar directe omgeving wel de nodige ervaring met de verschrikkelijke ziekte kanker, zo ook ik.” Molkenboer geeft daarbij aan te geloven in sport als verbindende factor bij het inzamelen van geld.



Toekomst



Evenementen organiseren in Coronatijd is een hele uitdaging gebleken. De Verbeeten Challenge kon afgelopen april niet doorgaan en werd verzet naar september, maar ook dat was niet haalbaar. Nu is het de vraag hoe het er uit gaat zien voor zondag 11 april 2021. “Die vraag is op dit moment erg moeilijk te beantwoorden,” zegt Molkenboer. “We leven in een bijzondere tijd die momenteel bijna wekelijks verandert.

Molkenboer is van mening dat ze er alles aan moeten doen om in 2021 weer fysiek aanwezig te zijn. Daarnaast vindt hij dat ze tenminste in staat moeten zijn om inkomsten te genereren voor het Fonds. ‘’Immers het beschikbaar stellen van gelden om die vreselijke ziekte, kanker de wereld uit te helpen en het leven van een kankerpatiënt zo draaglijk mogelijk te maken mag niet stagneren. Ook niet in deze moeilijke tijd. We zullen daarom creatief moeten zijn.”

Wie is Frank Molkenboer?

Molkenboer is 51 jaar en woont samen met zijn vrouw Willeke en trouwe viervoeter Beer in Bavel. Als algemeen directeur van de Nationale Grote Clubactie in Tilburg is hij dagelijks betrokken bij fondswerving voor verenigingen op het gebied van sport, muziek en hobby. Eerder was hij werkzaam als hoofd marketing bij het Sportbedrijf van de Gemeente Tilburg en zes jaar Directeur Algemene Zaken bij de Betaald Voetbal Organisatie Willem II. Daarnaast is hij voorzitter/secretaris van het hardloopevent “De 5 van Bavel. Op 1 oktober trad Molkenboer in zijn nieuwe functie als voorzitter van de Verbeeten Challenge