Weerbericht Breda: ‘Uitgesproken koel met wat lichte buien’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 12 oktober en de komende dagen.





Een rugje van hogere luchtdruk bouwt zich maandagmiddag tijdelijk op. De buienkans wordt daardoor onderdrukt. Een frontale regenzone boven de Britse eilanden komt langzaam dichterbij. Het zal dinsdag aan het westen van Brabant schampen.





Rond lunchtijd viel er in Breda nog een kortdurend fel regenbuitje met 2 mm regen. Vanmiddag afwisselend wolken en zon en geleidelijk veelal droog. Tegen en in de avond weer toename van meer algemene bewolking. De westenwind draait later op de dag naar het zuidwesten en is zwak tot matig (2 tot 3 Beaufort). Maxima met zon nog even reikend naar 14, lokaal misschien 15 graden.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag

Het is bewolkt. Met name tijdens de ochtenduren kans op wat lichte regen en/of motregen. Later op de dag droger weer vanuit het oosten. Het blijft bewolkt. De zuidoostenwind is matig, gemiddeld 3 Beaufort. Maxima circa 13 graden.



Woensdag

Opnieuw vrij veel wolken, kans op een lokaal licht buitje. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Er gaat een matige noordoostenwind waaien van gemiddeld 3 of 4 Beaufort. Maxima omstreeks 12 graden.



Donderdag

De wind neemt nog wat in kracht toe en wordt noordelijk. Ze is gemiddeld matig tot vrij krachtig (4 of 5 Beaufort). Er zijn wolkenvelden, doch er wordt geen neerslag verwacht. De zon breekt misschien lokaal door. Het blijft wel frisjes met maximaal 12 graden.



Tijden van zonsopgang- en zonsondergang voor maandag 12 oktober 2020

Zon op: 08:00 uur

Zon onder: 18:53 uur

Daglengte: 10:53 uur



Zo was het weer zondag 11 oktober 2020

Maximumtemperatuur: 14,6 graden

Minimumtemperatuur: 4,6 graden

Neerslag: 19,0 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 12 oktober 2020 om 12:00 uur