Ook lokale politiek pleit voor vangrail langs de Markkade

BREDA - De roep om een vangrail langs de Markkade wordt steeds luider. Na het recente ongeluk van Nadir Faassen werd er een petitie opgestart die inmiddels al meer dan 3400 keer is ondertekend. Die ondertekenaars krijgen steun van D66 en VVD Partij. Die partijen vragen het college om de mogelijkheid tot een plaatsing van een vangrail te onderzoeken.

Het is prettig dat er water door stad loopt, stellen D66 en VVD. Er wordt door de stad ook geïnvesteerd om de mark te gaan doortrekken. Maar er zijn wel plekken waar je met de auto of fiets dichtbij het water komt. Er is op deze plekken niet altijd een vangrail aanwezig. En dat is riskant, vinden de partijen, met de tragische dood van Nadir Faassen als voorbeeld.

Vangrails

‘’In de afgelopen jaren hebben daar een aantal incidenten plaatsgevonden waarbij mensen in het water terecht zijn gekomen’’, aldus Eddie Förster van de VVD. Inmiddels is er ook een petitie gestart om te pleiten voor een vangrail bij de Markkade. ‘’De Bredase VVD fractie en D66 fractie vinden verkeersveiligheid belangrijk en willen dat het college onderzoekt of zo’n vangrail op die plek haalbaar is. Verder zou er gekeken moeten worden naar andere plekken in de stad waar automobilisten/fietsers zonder vangrail dicht bij het water rijden.