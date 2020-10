Datum inhaalwedstrijd De Graafschap - NAC bekend

BREDA - De wedstrijd tussen De Graafschap en NAC Breda die gepland stond voor afgelopen vrijdag heeft een nieuwe datum gekregen. Op woensdag 11 november, om 18:45 uur zullen de twee ploegen elkaar treffen. Dat heeft de KNVB bekendgemaakt.

Vanwege een corona-uitbraak in de selectie van NAC werd de wedstrijd afgelopen vrijdag uitgesteld. Er was sprake van zes coronabesmettingen binnen de Bredase club. De hele selectie werd vervolgens in thuisquarantaine geplaatst.

Reglementair gezien moest de inhaalwedstrijd gespeeld worden voor het einde van de eerste periode, op vrijdag 23 oktober. Vanwege een vol programma aan de kant van de Doetinchemse club maakt de KNVB nu echter een uitzondering.

De KVNB wijzigde vandaag nog meer speeldata van NAC, hieronder een overzicht:



MVV – NAC - Vrijdag 6 november 18:45 uur (was maandag 9 november om 21:00 uur)

De Graafschap – NAC - Woensdag 11 november 18:45 uur (was vrijdag 9 oktober om 18:45 uur)

FC Eindhoven – NAC - Zondag 22 november 20:00 uur (was vrijdag 20 november om 20:00 uur)

TOP Oss – NAC - Vrijdag 27 november 18:45 uur (was vrijdag 27 november om 20:00 uur)

NAC - FC Dordrecht - Zondag 6 december 20:00 uur (was vrijdag 4 december om 20:00 uur)