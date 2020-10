Breda is een groene gevel én een ‘groene’ opleiding rijker

BREDA - Breda is weer een nieuwe groene gevel rijker. Naast onder andere de groene gevel van parkeergarage de Barones heeft nu ook Curio een eigen groene muur aan de Frankenthalerstraat. Daarmee draagt Curio bij aan de groene ambities van de gemeente Breda. Daarnaast startte Curio in augustus met de toekomstgerichte mbo-opleiding Urban green development waarbij vraagstukken over verstedelijking worden behandeld.

De gemeente Breda is bezig de stad te vergroenen. Wethouder stedelijke ontwikkeling Paul de Beer is dan ook enthousiast over het initiatief en de nieuwe opleiding van Curio. “Klimaatverandering speelt al langere tijd. Over 30 jaar woont naar verwachting ook nog eens een groter deel van de bevolking in de stad. Daar moeten nu op anticiperen door het daar leefbaar te houden. Met bijvoorbeeld groene gevels kunnen we toekomstige veranderingen voor blijven.’’

Ook over de opleiding is De Beer te spreken. ‘’Deze opleiding draagt bij om met gekwalificeerde vakmensen onze beleidsplannen en de groene inrichting van steden uit te kunnen blijven voeren.’’ Studenten leren op de opleiding om te gaan met toekomstige vragen die verstedelijking met zich meebrengt. Ze zullen hierin leren adviezen te geven over bijvoorbeeld alternatieve energie, beplanting en de vermindering van stikstof.

Studiemateriaal

Wethouder De Beer overhandigde samen met Idverde en Sempergreen, de leveranciers van het groen en het onderhoudspaneel relevant studiemateriaal aan leerlingen van de opleiding. ‘’Via deze weg kunnen studenten het systeem achter de groene gevel zien’’, zegt De Beer. ‘’Wat houdt de gevel levend? Hoe zit het precies in elkaar?’’

De opleiding Urban green development duurt drie jaar. Na afloop ontvangen de studenten een mbo niveau 4 diploma. Inmiddels zijn vijftien studenten gestart met de opleiding.