Moet de horeca weer helemaal dicht? ‘Het zijn halfbakken maatregelen’

BREDA - De horeca kijkt met veel spanning uit naar de persconferentie van vanavond. Daarin wordt mogelijk bekend gemaakt dat zij hun zaken opnieuw gedwongen moeten sluiten. Als dat het geval is, dan kan dat op onbegrip rekenen bij Johan de Vos. Hij ging gisteren in een veelbekeken aflevering van Jinek in op de geruchten. “Waarom pak je de sector die toch al zo gereguleerd is zó hard aan?”

Bijna twee miljoen mensen keken gisteren naar de aflevering van Jinek waarin onder andere horecaondernemers Johan de Vos, epidemioloog Patricia Bruijning en D66-fractievoorzitter Rob Jetten zaten. Zij gingen samen de discussie aan over het kabinetsbeleid en de maatregelen die vanavond waarschijnlijk worden aangekondigd. Naast het stilleggen van de amateursport voor volwassenen en alleen nog strikt noodzakelijke reizen met het OV staat ook het sluiten van de horeca voor de komende twee weken op de lijst met verwachte maatregelen.

“Waar ik een beetje van baal is dat je cijfertechnisch geen reden hebt om de horeca te sluiten”, legde De Vos uit. “Bij het vorige pakket aan maatregelen moesten we om 22.00 uur dicht, omdat dat effect zou hebben. Maar we zien nu dat het effect nul is. Waarom pak je dan alsnog die sector zo hard aan, die al zo stevig gereguleerd is?” Ook sprak hij tegen dat de horeca zou zorgen voor ongewenste reisbewegingen. “De meeste mensen die naar het café gaan komen met de fiets of te voet. Je gaat geen kilometers reizen of met het OV om op een terrasje te zitten.” De Vos maakt zich grote zorgen over de toekomst van de horeca als ze opnieuw moeten sluiten met de aangekondigde ‘halfbakken maatregelen’. “Zowel financieel als psychologisch. Want niemand biedt de horecaondernemers perspectief.”

Persconferentie

Of het kabinet er inderdaad voor gaat kiezen om de horeca voor twee weken te sluiten, wordt vandaag besloten. Het besluit zal vanavond om 19.00 uur bekend worden gemaakt tijdens een persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge.