Ook Ruitersbos Breda doet mee aan de Jerusalema challenge

BREDA - Het zal menigeen niet ontgaan zijn; de Jerusalema Challenge. Dit is een ‘swingende’ gospel uit Zuid-Afrika. Voor zorgmedewerkers wereldwijd is het zelfs een troostlied geworden. Ziekenhuizen en zorginstellingen uit heel Nederland doen het bijbehorende dansje. Vandaag deden ook de zorgverleners van Ruitersbos in Breda mee.

De Zuid-Afrikaanse gospelbeat werd een jaar geleden online gezet. Het nummer werd gemaakt door de Zuid-Afrikaanse dj en producer Master KG (24). Steeds meer zorgmedewerkers hebben het nummer omarmd als een soort lijflied dat troost en lol biedt in de coronapandemie. De ‘Jerusalema Challenge’ waarbij de zorgmedewerkers samen een bijzonder dansje doen, wordt inmiddels over heel de wereld gedaan. Vandaag was het de beurt aan de zorgverleners van Ruitersbos Breda. In het gras bij het woonzorgcentra gooiden zij de heupen los.

Over Jerusalema

Niet iedereen zal de vertaling van de tekst Jerusalema ikhaya lami, Ngilondoloze, Uhambe nami, Zungangishiyi lana in het nummer kennen. Dit betekent, letterlijk vertaald: ‘Jeruzalem, mijn thuis, red me en ga met me mee, laat me hier niet achter’. De boodschap van het nummer lijkt de voornaamste reden om het als lijflied te bombarderen. De boodschap luidt: Jeruzalem is een stad voor alle religies die troost biedt aan alle mensen.

Het feit dat de challenge wereldwijd wordt uitgedragen heeft de maker van het nummer geen windeieren gelegd. De video van het nummer is 125 miljoen en het is wereldwijd het meest gedownloade nummer.

