Massaal weer naar het bos: ‘De aantallen zijn geen probleem, het gedrag van mensen wel’

BREDA - De bossen rond Breda kunnen veel bezoekers hebben. Daar is boswachter Floris Hoefakker zeker van. Daar zit het probleem dan ook niet voor de herfstvakantie. Maar het is wél een vereiste dat die bezoekers zich aan de regels houden, aldus Hoefakker. Want slecht gedrag is schadelijk voor de natuur.

Het belooft druk te worden in de bossen rond Breda. Met de strenge coronamaatregelen, het goede herfstweer én de herfstvakantie zullen veel mensen de natuur in trekken als vermaak. En dat is alleen maar goed, vindt Floris Hoefakker. Hij is boswachter in regio Breda. Maar dan is het wel belangrijk dat die bezoekers zich aan de regels van Staatsbosbeheer houden. We zien helaas regelmatig dat mensen van de paden af gaan en dwars door de heide wandelen. Of dat ze na zonsondergang het bos bezoeken”, legt hij uit. Dat is schadelijk voor de natuur omdat de rust van de dieren verstoord wordt en kwetsbare natuur wordt platgetrapt. En ook zwerfafval zorgt voor problemen. “Het dus zijn niet perse de aantallen bezoekers die schadelijk zijn voor onze natuur. Maar wel de manier waarop bezoekers zich gedragen.”

Ook ziet Hoefakker het nogal eens gebeuren dat mensen de coronaregels niet meer zo nauw nemen als ze in de natuur zijn. “Dat is natuurlijk stom. Als je met tien mensen op een kluitje gaat staan op de Grote Markt of in het bos, dan is het effect natuurlijk hetzelfde.” Ook wordt het op sommige plekken in het bos zó druk, dat afstand houden tot andere bezoekers steeds lastiger wordt. “Een voorbeeld daarvan is het Mastbos. Dat is sowieso al het meest drukbezochte bos van Breda. Maar ook het Markdal en Liesbos kunnen er druk worden.” Als Hoefakker een tip moet geven voor een rustiger stukje natuur, dan kiest hij de Chaamse Bossen. “Die zijn heel groot én worden minder bezocht. Daar kun je veel meer in rust genieten van de natuur.”

Ook heeft Hoefakker nog een andere, ogenschijnlijk simpele tip voor Bredanaars. “Neem ook je paraplu mee. Want het zou niet de eerste keer zijn dat ik een hele groep mensen op een kluitje zie schuilen voor de regen.”