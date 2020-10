Een gedeeltelijke lockdown: Dit zijn de acht belangrijkste maatregelen

BREDA - Premier Rutte heeft vanavond tijdens de persconferentie een gedeeltelijke lockdown aangekondigd. De horeca gaat dicht, mondkapjes worden verplicht, groepssporten voor volwassenen worden verboden en de groepsgrootte in binnenruimtes wordt zonder uitzonderingen beperkt.

“Feitelijk gaan we naar een gedeeltelijke lockdown”, legde premier Rutte vanavond uit tijdens de coronapersconferentie. “Het aantal sociale contacten en reisbewegingen moet drastisch verminderen. Dat gaat pijn doen. Maar het is de enige manier. Want de feiten liegen niet. We moeten strenger zijn op ons eigen gedrag”, aldus de premier. Hij benadrukte dat voor de bedrijven die getroffen worden door de nieuwe maatregelen nieuwe steunpakketten klaar staan.

Dit zijn de acht maatregelen die morgen om 22.00 uur ingaan:

1. De cafés en restaurants gaan weer dicht. Ook de terrassen en de coffeeshops. “We kunnen er niet omheen. Het aantal clusters van besmettingen is relatief beperkt in de horeca. Maar het zijn grote aantallen die per situatie besmet zijn. Dat loopt soms op tot 380 besmettingen. Zo’n uitbraak krijg je alleen wanneer je mensen ontmoet”, aldus Rutte. Ook komt er een verbod op de verkoop van drank na 20.00 uur. Ook is het verboden na 20.00 uur met alcohol in de openbare ruimte te zijn.

2. De groepsgrootte wordt binnen beperkt tot maximaal 30 personen. Dat geldt dus ook voor theaterzalen. Er zijn alleen grondwettelijke uitzonderingen, zoals de kerk en moskee. Mensen mogen thuis nog steeds maximaal 3 gasten ontvangen. Daarbij komt dat je maar één zo’n bezoek per dag mag ontvangen.

3. Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar mogen blijven sporten, maar competities worden stilgelegd. Boven de 18 jaar blijft alleen individueel sporten mogelijk. In groepsverband mogen volwassenen enkel sporten in groepen van vier waarbij 1,5 meter afstand gehouden moet worden. Betaald voetbal mag wel door blijven gaan.

4. Evenementen worden verboden. Van openluchtconcerten tot kermissen. “Hiermee drukken we het aantal contacten en reisbewegingen.”

5. Voor musea, pretparken en dierentuinen verandert er nog niks. Voor winkels wordt een streep gezet door koopavonden. Winkels moeten verplicht na 20.00 uur ‘s avonds dicht.

6. De regel om thuis te werken moet strikter worden nageleefd.

7. Ga niet op vakantie naar een oranje of rood reisadvies in de herfstvakantie. “Hou je aan de reisadviezen. Ga je in Nederland op vakantie? Dan geldt de regel dat wanneer je geen huishouden ben, de groepsgrootte beperk is tot 4 personen”, aldus Rutte.

8. Niet-medische mondkapjes worden verplicht in openbare binnenruimtes zoals winkels en musea. De mondkapjesverplicht wordt bovendien uitgebreid naar alle scholen vanaf het middelbaar onderwijs. De plicht is nog niet juridisch vastgelegd, maar dat zal wel gaan gebeuren.

De maatregelen gelden voor vier weken, aldus minister de Jonge. Als de besmettingscijfers niet afnemen, wordt een volledige lockdown niet uitgesloten.

Het volledige overzicht van alle maatrelen vind je op www.rijksoverheid.nl