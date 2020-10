Jongen (16) vermist in omgeving Breda

BREDA - Een 16-jarige jongen is sinds dinsdagochtend vermist in de omgeving van Breda en Etten-Leur. Er is een burgernetmelding verstuurd om de jongen zo snel mogelijk te vinden.

Het gaat om een jongen van 16 van ongeveer 1 meter en 64 centimeter. De jongen is blank, heeft een baardje en draagt een bril. Hij heeft zwarte kleding aan en mogelijk een capuchon op. Ook heeft hij blauwe Adidas sneakers aan.

Heb je een tip? Bel dan met het speciale Burgernetnummer: 0800-0011.