Het succes van BredaWandelt: ‘Veel jongere mensen dan bij een wandelvereniging’

BREDA - In de coronatijd zoeken veel mensen naar dingen die ze wèl kunnen doen. Wandelen is bij uitstek één van die dingen, merkte ook Parilla van Blitterswijk. Ze is eigenares van BredaWandelt. Haar bedrijf is succesvoller dan ooit.

Het idee van BredaWandelt ontstond door het aanmaken van een Facebook- event. Genoeg mensen schreven zich in en er bleek behoefte voor. Daarom startte Parilla met het wandelbedrijf. ‘’Bij ons is er wel een verschil met de gemiddelde wandelvereniging’’, steekt Parilla van wal. ‘’Bij een wandelvereniging denk je al snel aan wat oudere mensen en reizen door de natuur.

Bij BredaWandelt zie je over het algemeen wat jongere mensen tussen de 33 en 55.’’ ‘’Er zijn wel wat uitschieters naar boven en naar onder’’, vult City Host bij het bedrijf Jikke Roefs aan. ‘’We lopen stedelijk maar mijden momenteel het stadscentrum vanwege de drukte en schieten elke keer een andere wijk in.’’ Dit lijkt direct de sleutel tot succes te zijn. Het doel van het bedrijf is naast de beweging het leren kennen van de stad. ‘’Dit slaat aan bij mensen, zeker als ze hier net komen wonen en alles willen leren kennen. We gaan in kleinere groepen ervoor zorgen dat je verschillende wijken gaat ontdekken waar je normaal gesproken niet snel zou komen.’’

Je hoeft geen afgetraind persoon te zijn om mee te doen. ‘’Veel van de deelnemers zijn zo met de stad bezig en de locatie waar we heengaan dat ze de inspanning niet eens meer voelen.’’

Favoriete plekken

Het Belcrumgebied wordt als een van de favoriete locaties genoemd door Parilla. ‘’Belcrum is een mooie wijk waar veel te zien is. Zo heb je Belcrum Beach, de haven en ook mooie stukjes natuur.’’ Jikke noemt Tuinzigt als mooie plek in Breda. ‘’Een mooie wijk met onder andere enkele mooie blindwalls.’’

Het wandelbedrijf

BredaWandelt omschrijft zichzelf als een wandelbedrijf, geen vereniging. Mensen kiezen er voor om lid te worden, vergelijkbaar als bij een voetbalclub. Het bedrijf organiseert voor de leden looproutes door de stad waarbij je sportief bezig bent, maar ook bijleert over Breda.

Tijdens de coronatijd kan BredaWandelt gewoon door. ‘’Tijdens de eerst lockdown zijn we uiteraard ook dicht geweest’’, geven Parilla en Jikke aan. ‘’Toen hebben we een wandelbingo georganiseerd. Zodra we konden lopen in groepen zijn we dat gelijk gaan doen en nu mogen we opnieuw blijven wandelen maar dan in groepen van 4. Daarom kan je bij ons nog steeds actief blijven en Breda ontdekken.’’