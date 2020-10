Al bijna vijftig jaar zet Gerard zich in als vrijwilliger: ‘Ik help graag mensen’

BREDA / ETTEN-LEUR - Een supervrijwilliger. Zo zou je de 70-jarige Gerard Bosch wel kunnen noemen. Al sinds 1974 zet hij zich in als vrijwilliger. Dat deed hij onder andere voor stichting Save Ethiopia Children, Mondiaal Centrum Breda, Sprint, de wijkbus én de Singelloop. En voor Bosch voelt het allemaal als vanzelfsprekend. “Die sociale bewogenheid zit in me, ik help graag mensen.” Tien dagen geleden werd zijn inzet beloond met een Koninklijke Onderscheiding.

Zondag 4 oktober is in alternatieve vorm de Bredase Singelloop gehouden. Na afloop was er een dankwoord van de Bredase Burgemeester Paul Depla. Eén persoon werd in het bijzonder bedankt: De in Etten-Leur woonachtige Gerard Bosch. 25 jaar was hij verantwoordelijk voor het wedstrijdsecretariaat van dit evenement en na deze editie legde hij die taak neer. Het werd een eervol bedankje want Bosch werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Bosch was blij verrast vertelt hij, ook was hij erg emotioneel. ‘’Gelukkig had de burgemeester een lange speech waardoor ik mij enigszins kon herstellen voordat ik zelf aan het woord kwam.’’ De 70-jarige Bosch doet al vanaf 1974 vrijwilligerswerk. Veel van dit werk in de atletiek maar ook op andere vlakken heeft Bosch zich ingezet.

Verenigingen

Bosch was hij betrokken bij de stichting Save Ethiopian Children (SEC), het Mondiaal Centrum Breda, wedstrijdsecretaris bij een Biljartvereniging in Etten-Leur, chauffeur op een wijkbus en voorzitter van de Vereniging van Eigenaren(VVE) van het wooncomplex waar hij woont. Een aantal van deze vrijwilligersactiviteiten vervult hij nog steeds. Hij kwam via een leidinggevende bij de ABN/Amro, waar Bosch toen werkte als secretaris, bij de atletiekvereniging Sprint terecht. Vanuit daar is hij doorgegroeid tot wedstrijdsecretaris van de Singelloop.

“In het begin verwerkten we de aanmeldingen nog met de hand. Daarnaast stopten mijn vrouw en ik avonden lang de deelname nummers en tijdregistratie nog handmatig in enveloppen. Maar we kwamen tot de conclusie dat we moesten professionaliseren.’’ De aanmeldingen werden automatisch via het internet gedaan en de leverancier van de rugnummers verzorgde daarna de verzending naar de deelnemers. Met deze stap zette de Singelloop onder leiding van Bosch de stap naar het grootste ééndaagse event van Breda met 19.000 deelnemers en 80.000 bezoekers. Het vele en brede vrijwilligerswerk geeft de sociale betrokkenheid van Bosch aan.

Save Ethiopian Children

Tijdens Bosch’ betrokkenheid bij Save Ethiopoan Children hielp hij bij de opvang van Ethiopische weeskinderen. ‘’Ik hielp de kinderen ook om volwassen te worden, maar ik was ook een ‘maatje’ van de gezinnen. SEC was voor Bosch één van de activiteiten die de meeste indruk op hem maakte. ‘’Mensen helpen in te burgeren geeft een goed gevoel. Die sociale bewogenheid zit in je, ik help graag mensen.”

Familie Bosch

Het helpen zit in de genen van Bosch. Zijn oudere broer heeft altijd veel vrijwilligerswerk gedaan terwijl ook zijn ouders sociaal betrokken mensen waren geeft hij aan. Toen Bosch en zijn vrouw 5 jaar terug in Etten-Leur zijn gaan wonen is hij ook in zijn nieuwe omgeving vrijwilligerswerk gaan doen. “Ik heb me aangemeld bij een biljartclub om te integreren in mijn nieuwe omgeving en ben daar nu wedstrijdsecretaris. Ook heb ik me aangemeld voor de buurtbus en ben ik tot slot voorzitter geworden van de VVE van het wooncomplex waar ik woon. Hierdoor is Bosch nauw betrokken bij de buren en in deze corona tijd kan hij de buren ondersteunen wanneer nodig.

Veel vrijwilligerswerk kost ook veel tijd. “Ik ben geen tv-kijker, maar heb ook altijd de ondersteuning gehad van mijn vrouw. Dankzij haar heb ik dit allemaal kunnen doen. Ook mijn vrouw doet veel vrijwilligerswerk, zo blijven we overdag bezig en zijn de avonden voor ons samen. En zolang je bezig bent blijf je jong, er zijn veel mensen die na hun pensioen thuis gaan zitten en weinig meer doen. Deze mensen zie je sneller oud worden.” Daarom gaat Bosch ook nog wel even door.