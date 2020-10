Politie zoekt getuige van mishandeling: ‘Slachtoffer kreeg een steen tegen zijn hoofd gegooid’

BREDA - De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling op de Valkenstraat in Breda. Volgens het slachtoffer, die een steen tegen zijn hoofd kreeg geworpen, was er een voorbijganger die het zag gebeuren. Politeteam Markdal vraagt deze getuige zich te melden.

Dinsdag 22 september rond 21:00 uur vond een mishandeling plaats aan de Valkenstraat in Breda. De dader gooide tijdens het voorval een steen tegen het hoofd van het slachtoffer.

Volgens het slachtoffer was er een een voorbijganger aanwezig op het moment dat de steen gegooid werd. Deze voorbijganger zou als getuige kunnen dienen in deze zaak. Tot op heden is het echter nog onbekend wie deze voorbijganger is. Nog niemand meldde zich bij de politie.

Politieteam Markdal roept getuigen van deze mishandeling nu op zich te melden. Een melding maken kan via het nummer 0900-8844