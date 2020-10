De biologische Frietwinkel verdwijnt na bijna 5 jaar uit Breda

BREDA - Dapp Frietwinkel Breda stopt ermee. Er zal per 1 december een nieuwe concept in het pand starten. Dat heeft Gregor Oomens op Instagram laten weten.

Dapp Frietwinkel startte bijna vijf jaar geleden in Breda in de Korte Brugstraat, vlakbij de Grote Markt. Het was de eerste biologische frietzaak van Breda. Maar dit jaar stond Oomens voor een dilemma. “Ga ik mijn huurcontract verlengen met 5 jaar terwijl de wereld om ons heen zich aanpast. En wat als.....”, schrijft hij. Door de onzekerheid die het coronavirus met zich meebrengt heeft Oomens besloten het contract niet te verlengen. En dat betekent dat de Frietwinkel uit Breda verdwijnt.

“Dank aan iedereen, met name mijn directe collega’s, voor de afgelopen 5 jaar en aan alle gasten die een lekker vers, biologisch, frietje zijn komen eten. De mooie ervaringen die ik heb opgedaan en zal zeker ook de diversiteit aan gesprekken niet vergeten”, aldus Oomens.

Wil je nog snel genieten van de biologische friet? De afhaal van Dapp Frietwinkel is nog tot en met 31 oktober geopend. Ook blijft de DAPP Frietfiets bestaan. Die is in te huren voor feesten en partijen.

Het pand aan de Korte Brugstraat is al verkocht. Er start 1 december een nieuw concept in. Wat dat gaat zijn, is nog niet bekend.