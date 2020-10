Bredanaars zijn hardleers: In vier maanden tijd ruim 2000 boetes door flitspalen bij Westerparklaan

BREDA - De flitspalen aan de Backer en Ruebweg zorgen er nog steeds voor dat veel Bredanaars een boete op de mat vinden. In de periode van 1 mei tot en met 31 augustus leverden de twee palen op de kruising van de Backer en Ruebweg met de Westerparklaan ruim 2000 boetes op. Ook de flitspaal aan de Crogtdijk legde in slechts vier maanden ruim 1000 overtredingen vast. Dit blijkt uit cijfers van Justitie en Veiligheid

De twee flitspalen aan de kruising van de Backer en Ruebweg leverden samen in vier maanden tijd 2.024 boetes op. Dat toont aan dat Bredanaars flink hardleers zijn. Vorig jaar legden de twee flitspalen in een jaar tijd ook al 7000 overtredingen vast.

De flitspaal aan de kant van de A16 leverde van mei tot en met augustus 1.119 boetes op. Hiervan waren er 916 voor te hard rijden en 203 voor het rijden door een rood stoplicht. De paal die aan de andere kant staat flitste 905 mensen. In 715 van deze gevallen ging het om een te hoge snelheid en 190 het negeren van een stoplicht.

De flitspaal op de Crogtdijk leverde in die vier maanden 1.103 boetes op. Ook hier waren de meeste boetes voor te hard rijden, 889 stuks. De overig 214 boetes waren voor het rijden door rood.

Provincie en landelijk

Landelijk zijn er in de periode van 1 mei tot en met 31 augustus 1.096.230 boetes verstuurd door toedoen van flitspalen. Het overgrote deel is voor te hard rijden: 1.034.430. De overige boetes zijn voor door rood rijden, dat aantal betreft 61.800

In de provincie Noord- Brabant vallen veel boetes 153.169 in totaal. Hiermee is Noord-Brabant nummer tweede op de lijst van meeste boetes door flitspalen. Alleen Zuid-Holland scoort hierin hoger met 355.970 boetes.