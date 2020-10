Opluchting bij Bress: ‘Heel fijn dat studenten nog steeds kunnen komen sporten’

BREDA - De persconferentie van dinsdag zorgde voor veel teleurgestelde gezichten in verschillende branches. Maar sportscholen konden juist opgelucht ademhalen. Zij kunnen open blijven. “Daar zijn we natuurlijk blij mee”, legt directeur van Bress Sportcentrum Sies de Witte uit. “Het is heel fijn dat studenten mogen blijven sporten.”

De fitness van Bress (Breda Studenten Sport) mag open blijven, en daar is Sies de Witte blij mee. “Dat was dinsdag natuurlijk heel fijn om te horen voor ons”, stelt hij. “We willen graag studenten de mogelijkheid blijven bieden om te komen sporten. Voor hen is het niet goed om alleen nog maar in hun studentenkamer te zitten.”

Dat de fitness open mag blijven, wil niet zeggen dat Bress helemaal niets voelt van de maatregelen. “We zijn ook een sportcentrum. Alle zaalsporten zoals voetbal en volleybal hebben we moeten annuleren. Daar zijn vanavond de laatste wedstrijden van.” Groepslessen kunnen nog wel door blijven gaan. “We hanteren groepen van maximaal twintig personen. Zij kunnen samen sporten op afstand. Denk bijvoorbeeld aan een les waarbij je op een spinningfiets zit, of op een yogamat zit.”

Ook blijven de zalen open voor de ‘Free play’. “Onze leden kunnen zalen reserveren om te sporten. Zolang ze dat op afstand doen en met maximaal 4 personen, is dat toegestaan. Denk dan bijvoorbeeld aan basketbal waarbij je oefent op werpen, of badminton één tegen één. Dat is natuurlijk niet hoe je de sport het liefste uit oefent, maar het is beter dan niets.”

Squash

Er is één onderdeel van Bress waar nog geen duidelijkheid over is. En dat zijn de squashbanen. Daar kunnen sporters geen 1,5e meter afstand houden, wat zou betekenen dat de sport verboden is en de banen dicht moeten. “De landelijke squashbond is aan het kijken of voor de sport een uitzondering wordt gemaakt. Die beslissing wachten we dus nog even af.”