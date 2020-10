Burgemeester Depla: ‘Ruimte voor eigenwijs gedrag is er nu even niet’

BREDA - De nieuwe coronamaatregelen zijn sinds gisteren 22.00 uur ingegaan. Dat betekent dat vandaag de horeca dicht blijft, er niet meer in team verband gesport mag worden door volwassenen en dat de amateurcompetities stilliggen. Dat dat voor veel mensen een flinke klap is, beseft burgemeester Depla zich maar al te goed. Maar hij roept mensen op om discussies te stoppen, en weer samen te strijden tegen het virus.

Dat er dinsdag strenge nieuwe maatregelen zouden worden aangekondigd, zagen de meeste mensen al wel aankomen. Maar dat wil niet zeggen dat het niet meer hard aan kwam. “Het zijn harde maatregelen. Die ons allemaal raken. Maatregelen waarvan we allemaal balen”, stelt burgemeester Depla. “Maar ook maatregelen die op dit moment absoluut noodzakelijk zijn. De verspreiding van het Corona-virus moet stoppen. Het is in ons aller belang.Ruimte voor eigenwijs gedrag is er nu even niet (meer). Tijd voor discussie ook niet. Natuurlijk. Het kan altijd anders. Maar laten we nu vooral doen, en niet debatteren en elkaar voortdurend de maat meten. Want we moeten niet tegen elkaar strijden, maar juist mét elkaar tegen het virus.”

Saamhorigheid

Burgemeester Depla pleit voor meer saamhorigheid. “De komende periode wordt een lastige. Ik weet het. We zijn het beu, we zijn Corona-moe. We zien tegen deze nieuwe maatregelen op. Omdat we na de eerste golf weten dat het helemaal niet prettig is om zoveel thuis te zitten, ons sociale leven in te perken. Daarom raakt het ons nu gevoelsmatig harder dan toen in maart.Het is voor vrijwel niemand makkelijk. Heb daarom een beetje oog voor elkaar. Net iets meer dan normaal. Laat zien dat we er juist in deze periode voor elkaar zijn. In Breda brengen we het immers samen. Ook in lastige tijden. We hebben elkaar keihard nodig. Toon de saamhorigheid en creativiteit van het voorjaar weer. Want die hield ons toen als stad op de been. En met die veerkracht kunnen we samen op een veilige manier de herfst doorkomen.”