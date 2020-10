Flinke schade bij botsing op de kruising van de Koperstraat en Tinstraat

BREDA - Op de kruising Koperstraat /Tinstraat in Breda zijn vanochtend twee auto’s gebotst. De bestuurster van één van de auto’s moest owrden nagekeken in de ambulance.

Rond 8:15 uur vond er een botsing plaats tussen twee voertuigen. Het ongeval vond plaats op de kruising van de Koperstraat en de Tinstraat. Beide auto’s liepen hierbij flinke schade op. Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet bekend.

Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. Eén van de bestuurders moest in een ambulance worden nagekeken. Zij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Ook de gemeente kwam naar de plek van het ongeval. Hierbij is de weg gereinigd. Daarnaast is er een kapotgereden verkeersbord door de gemeente opgeruimd. Een berger is opgeroepen om de beide auto’s af te voeren.