Anna-Rozenkranskerk tegen de vlakte in Tuinzigt

BREDA - De Anna-Rozenkranskerk in Tuinzigt is er niet meer. Op een razendsnelle manier is de kerk in korte tijd met de grond gelijk gemaakt. Op de plek van de kerk zullen 24 appartementen verrijzen.

Het zal even wennen zijn voor de bewoners van Tuinzigt. De Anna-Rozenkranskerk aan de Meidoornstraat is verdwenen. Momenteel staat alleen de smalle toren met het kruis erop nog overeind. De kerk, die al bijna 10 jaar gesloten is, wordt gesloopt om plaats te maken voor een appartementencomplex.

Anna Roos

Het appartementencomplex dat op de plek van de kerk zal verrijzen draagt de naam Anna Roos. Het wordt ontwikkeld door Maas Jacobs. Het zal gaan om 24 woningen in een complex van zes bouwlagen. De appartementen worden sociale huurwoningen. Wanneer het complex af is zal het worden overgenomen door woonstichting Alwel.