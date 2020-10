VVV-cadeaukaart voor iedereen die lange tijd onbetaald zorgt voor iemand in Breda

BREDA - Breda geeft alle mantelzorgers uit de gemeente als waardering een VVV-cadeaukaart van 75 euro cadeau. Met deze cadeaukaart hebben mantelzorgers keuze uit vele winkels en webshops, maar ook attractieparken, wellness en musea waar deze kaart te besteden is.

Mantelzorgers die langdurig en onbetaald zorgen voor een naaste in Breda, kunnen de mantelzorgwaardering aanvragen. Dit kan bij StiB via www.bredawaardeert.nl

Waardering voor mantelzorgers

Mantelzorgers zorgen lange tijd onbetaald voor iemand in hun omgeving. Vaak is dit een partner, familielid of bekende. Mantelzorg, daar kiezen mensen meestal niet voor. Het overkomt ze, omdat ze een persoonlijke band hebben met iemand die zorg nodig heeft. Wat begint met een uurtje zorgen per week, kan soms uitlopen op dag en nacht voor een ander klaar staan. Dan kan mantelzorg een zware belasting worden. StiB verzorgt namens de gemeente Breda de mantelzorgwaardering. Ook voor informatie, advies en ondersteuning kunnen mantelzorgers gratis terecht bij StiB.

Aanvragen kan nog tot en met 31 oktober 2020.