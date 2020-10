Horecaondernemer? Plaats je website of bezorgsite in BredaVandaag!

BREDA - De horecaondernemers hebben helaas de deuren weer moeten sluiten vanwege het coronavirus. Gelukkig zijn de Bredase ondernemers veerkrachtig. Met bezorging en afhaal proberen zij er komende periode nog het beste van te maken. BredaVandaag wil hen daar graag extra aandacht voor geven.

Ben jij een horecaondernemer die het de komende weken (weer) moet hebben van afhaal en bezorging? Dan brengen we je graag onder de aandacht in onze huis-aan-huis krant. Die wordt wekelijks bij ruim de ruim 70.000 huishoudens van Breda in de bus gedaan.

Insturen

Stuur de naam van je zaak en je website of de bezorgpagina die jullie gebruiken naar horeca@bredavandaag.nl.. Als je wil mag je ook een leuke foto aanleveren.

Wij publiceren jouw gegevens komende week op een speciale ‘Steun de horeca, zij gaan door-pagina’ in onze krant. Zo stimuleren we hopelijk veel krantenlezers om juist de komende weken extra vaak te kiezen voor een bezorgde of afgehaalde maaltijd!