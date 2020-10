Eis van 12 jaar cel voor doden Paul Pluijmert op Prinsenkade Breda

BREDA - Vandaag is tegen de verdachte van de dodelijke steekpartij Prinsenkade Breda 12 jaar cel geëist. De man stak op een uitgaansavond in op een jonge Dortenaar, Paul Pluijmert, die ter plekke overleed.

Rond vier uur ’s nachts op 4 november 2018 werd eerst een andere man door de verdachte verwond. De verdachte sloeg hem vermoedelijk met de botte kant van hetzelfde steekwapen als waarmee hij later Pluijmert stak. De jongeman die werd geslagen kwam net als Pluijmert uit Dordrecht. Ze waren met twee vriendengroepen in Breda om te stappen. De gezellige avond eindigde toen het eerste slachtoffer werd geslagen. Vrij snel daarna stak de verdachte een van de andere toegesnelde Dortenaren neer. Dat was Plaul Pluijmert. Hij raakte dodelijk gewond door één steek met een mes in zijn hartstreek.

De verdachte werd op aanwijzingen van getuigen door de politie onder een auto in de Middellaan gevonden. Een van de getuigen uit de vriendengroepen kon de politie ter plekke een foto van de man laten zien en een andere Dortenaar de vluchtroute. Een andere getuige zag vanuit zijn auto de man onder een voertuig duiken. Er werd een bebloed klapmes bij hem aangetroffen en er zat bloed op zijn gezicht.

De familie heeft lang moeten wachten op de inhoudelijke behandeling van de zaak en kampt met veel verdriet om het verlies van hun zoon, broer en vriend. De officier liet weten: “Op vier november is een gat geslagen in het gezin van het slachtoffer. Het is de dag waarop een einde is gekomen aan het leven van een 23-jarige jongeman in de bloei van zijn leven. Een persoon die eigenlijk nooit ruzie zocht, maar altijd sociaal, gemoedelijk en vriendelijk was. Maar juist dat lijkt hem fataal geworden te zijn.”